Brasil 30% dos adolescentes da Região Sul do País têm dúvida se são amados pelo pai

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

O dado consta no maior estudo realizado na América Latina sobre a percepção do desenvolvimento masculino na adolescência Foto: Freepik O dado consta no maior estudo realizado na América Latina sobre a percepção do desenvolvimento masculino na adolescência. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Cinco em cada dez adolescentes de 15 a 17 anos têm dúvida se são amados pelo pai no Brasil. Na Região Sul do País, 30% dos adolescentes relataram essa incerteza. Essa percepção varia entre os diferentes grupos étnicos, sendo os adolescentes brancos os que menos duvidam do amor do pai (35%) e os negros os que mais têm dúvida (49%).

Os dados são da pesquisa “Meninos: Sonhando os Homens do Futuro”. Com mais de 4 mil adolescentes entrevistados, esse é o maior estudo realizado na América Latina sobre a percepção do desenvolvimento masculino na adolescência. Idealizado pelo Instituto PDH e PapodeHomem e viabilizado pela Natura com o apoio do Pacto Global da ONU no Brasil, o estudo traz dados importantes sobre as dinâmicas familiares e o impacto na saúde mental dos jovens.

Outro aspecto revelado pela pesquisa é que seis em cada dez adolescentes da Região Sul afirmam conviver com poucos ou nenhum homem que seja uma referência positiva de masculinidade.

“É muito difícil ser o que não conseguimos ver. Por isso é tão importante que os meninos tenham convivência com homens que assumam sua responsabilidade em serem exemplos de masculinidades mais responsáveis e conscientes”, disse o fundador do Instituto PDH e idealizador da pesquisa, Guilherme N. Valadares.

