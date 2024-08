Rio Grande do Sul 30ª Fenadoce termina com 311 mil visitantes e 1,9 milhão de doces vendidos

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Neste ano, a Fenadoce simbolizou a superação e o recomeço para muitos gaúchos Foto: Rafael Takaki/Divulgação Neste ano, a Fenadoce simbolizou a superação e o recomeço para muitos gaúchos. (Foto: Rafael Takaki/Divulgação) Foto: Rafael Takaki/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 30ª Fenadoce, que terminou no domingo (4) em Pelotas, recebeu 311 mil visitantes e comercializou 1,9 milhão de unidades de doces. O volume de negócios gerados na feira totalizou R$ 2 milhões.

Na Fenadoce Cultural, foram realizadas mais de 400 apresentações, que fomentaram oportunidades para os artistas locais. O turismo também se destacou com mais de 600 excursões. As visitas escolares e outros projetos sociais atendidos pela feira somaram 57 mil pessoas.

Neste ano, a Fenadoce simbolizou a superação e o recomeço para muitos gaúchos. Após as enchentes de maio, o evento se destacou pela geração de negócios, que surpreendeu até mesmo a comissão organizadora e os expositores. Nos anos anteriores, o comportamento dos visitantes era mais concentrado durante os finais de semana e feriados, ao contrário do que se observou nesta edição, quando o público se dividiu de forma mais proporcional durante os 19 dias, mantendo sempre os corredores com um bom número de pessoas, inclusive nos dias úteis.

“Atingimos um patamar surpreendente na geração de negócios nesta edição. Sabíamos que seria um evento para superar os desafios, mas não imaginávamos que o resultado final seria tão acima do esperado. É uma notícia excelente para os nossos expositores, para as doceiras e para toda a região através do turismo e da geração de empregos diretos e indiretos que a feira gera”, avaliou Daniel Centeno, conselheiro gestor da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Pelotas e membro da comissão organizadora da 30ª Fenadoce.

Nesta edição, o evento ampliou os seus projetos sociais que possibilitam visitas sem a cobrança de ingresso. Além da ação que recebeu gratuitamente os alunos de escolas da região, com cada um ganhando um doce e ingressos para o parque, a Fenadoce também atendeu outras solicitações de projetos sociais para visitarem a feira. Com isso, foram 57 mil beneficiados com as ações sociais que há anos visam democratizar o acesso à cultura e à tradição doceira através da Fenadoce.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/30a-fenadoce-termina-com-311-mil-visitantes-e-19-milhao-de-doces-vendidos/

30ª Fenadoce termina com 311 mil visitantes e 1,9 milhão de doces vendidos

2024-08-06