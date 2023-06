Rio Grande do Sul 31ª ExpoBento e 18ª Fenavinho iniciam atividades na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Em discurso no evento de abertura, o governador Eduardo Leite salientou a importância da iniciativa.

A 31ª ExpoBento e a 18ª Fenavinho começaram nesta quinta-feira (8) em Bento Gonçalves (Serra Gaúcha). Até o dia 18 de junho, são aproximadamente 500 expositores, segmentados em nichos como indústria, comércio, vitivinicultura, imóveis, automóveis, moda e variedades. Presente à abertura do evento, o governador Eduardo Leite reforçou a importância da iniciativa para a economia e a cultura do Estado.

“A nossa produção vitivinícola foi vítima de ataques por episódios recentes, que a gente lamenta, mas que não vamos aceitar que manchem a história de trabalho, fé e dedicação de tantas pessoas para produzir com a qualidade que se produz na Serra”, frisou. “A Serra Gaúcha, com suas colinas e vales exuberantes, é a morada de um povo batalhador e apaixonado pelo que faz. Os nossos vinhos são a expressão máxima do nosso amor pela terra.”

O coordenador da 18ª Fenavinho, Rodrigo Valério, destacou o vinho como um elemento unificador da comunidade, especialmente quando se celebra a cultura vitivinícola: “Em Bento Gonçalves, o vinho é sinônimo de pujança, progresso, trabalho e dignidade, iniciando com os produtores rurais no cultivo da videira e alcançando taças ao redor do mundo”.

Diretor da 31ª ExpoBento, Bruno Benini expressou sua gratidão pelo envolvimento dos diversos setores da comunidade local que tornaram possível a realização dos dois principais eventos do município. “O resultado de nossos esforços pode ser visto em cada detalhe dessa feira e festa, concebidas para oferecer ótimas oportunidades de compras, lazer e entretenimento.”

No Parque de Eventos, a Fenavinho se apresenta com sua Vila Típica, uma reprodução de um vilarejo do início do século passado, no qual grandes vinícolas e outras tantas familiares, estabelecimentos gastronômicos com delícias regionais e a música e a dança típicas do interior enchem o espaço de cultura.

A Vila Típica será palco, ainda, para oficinas gratuitas de degustação de vinhos e disputa final dos Jogos Coloniais, na próxima terça-feira (13). A 31ª ExpoBento e a 18ª Fenavinho são realizadas pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves.

