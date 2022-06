Rio Grande do Sul 31º Festiqueijo celebra a gastronomia regional em Carlos Barbosa

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Já estão confirmadas 10 queijarias e nove vinícolas para participar desta edição. Foto: Festiqueijo/Divulgação Foto: Festiqueijo/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 1º a 31 de julho, o público que visitar Carlos Barbosa poderá desfrutar de farta gastronomia e uma agenda repleta de shows no Festiqueijo 2022. Sempre de sextas a domingos, no Salão Paroquial da Igreja Matriz da cidade, o Festival promove a degustação de uma imensa variedade de queijos, vinhos, espumantes e sucos de uva, além de pratos típicos da culinária regional.

A edição marca o retorno presencial do evento, que conta com várias novidades, entre elas a Área Vip. “É uma oportunidade para o visitante vivenciar o Festival de uma forma mais confortável, com vista privilegiada para as atrações musicais, e ter, além das queijarias e vinícolas do salão, uma experiência gastronômica diferenciada”, ressalta Fábio Basso, secretário de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio de Carlos Barbosa.

A Senhorita Festiqueijo, Kelly Cristina Guedes, também destaca outros aspectos do Festival: “Teremos a Vila das Etnias, representando as quatro nações que fundaram o município, uma grande feira de compras e uma loja da Tramontina, que vai possibilitar a personalização de itens. São formas de levar um pouco da nossa cultura para a comunidade barbosense e para todos os turistas”, comentou.

Conforme o dia e a faixa etária os valores dos ingressos variam de R$ 80,00 a R$ 380,00. Às sextas e sábados, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80,00, e a partir de 13 anos o valor será R$ 195,00; aos domingos, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80,00, e a partir de 13 anos será cobrado R$ R$ 175,00. Para crianças menores de 8 anos a entrada é gratuita. Grupos a partir de 14 pagantes, inclusos em lista no DAER ou órgão similar, ganham um ingresso cortesia e também valor diferenciado com pagamento antecipado. A aquisição das entradas pode ser feita pelo site ou diretamente no guichê do evento.

Fotos: Festiqueijo/Divulgação

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul