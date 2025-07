Brasil 330 milhões de reais já foram devolvidos a 500 mil aposentados e pensionistas vítimas das fraudes no INSS

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Os pagamentos iniciaram na última quinta-feira Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Mais de 500 mil aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos durante as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já foram ressarcidos pelo governo federal, de acordo com o presidente da autarquia, Gilberto Waller. Ao todo, o governo já repassou cerca de R$ 330 milhões para as vítimas.

Os pagamentos iniciaram na última quinta-feira (24). Os ressarcimentos são feitos em lotes diários até que todos os casos sejam concluídos. Eles seguem a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderiram primeiro recebem antes.

Podem aderir ao plano de ressarcimento os beneficiários que fizeram a contestação dos descontos e não obtiveram resposta das entidades. O prazo para adesão vai até 14 de novembro, com possibilidade de extensão se for necessário, segundo o governo.

O acordo permite que os beneficiários do INSS que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta sem precisar entrar na Justiça. Para isso, é necessário aceitar a proposta pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. A adesão é gratuita e não é preciso enviar documentos adicionais.

