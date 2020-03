Política 35% da população aprova a gestão da pandemia de coronavírus por Bolsonaro, aponta o Datafolha

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

A gestão da crise por Bolsonaro é reprovada por 33%, conforme a pesquisa Foto: Issac Nóbrega/PR A gestão da crise por Bolsonaro é reprovada por 33%, conforme a pesquisa. (Foto: Issac Nóbrega/PR) Foto: Issac Nóbrega/PR

A atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia de coronavírus é aprovada por 35% da população brasileira, segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira (23).

Consideram ruim ou péssima a gestão da crise por Bolsonaro 33% dos entrevistados, enquanto 26% a avaliam como regular e 5% não sabem opinar.

Já 55% aprovam o trabalho do Ministério da Saúde, comandado por Luiz Henrique Mandetta, considerando-o ótimo ou bom; 31% acham regular; 12% ruim ou péssimo e 2% não sabem.

O trabalho dos governadores no enfrentamento da crise é visto como ótimo ou bom por 54% dos entrevistados no País. A maior aprovação foi registrada na Região Sul: 61%.

A pesquisa foi realizada por telefone com 1.558 pessoas em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário