Registros de nascimento e óbito devem continuar com atendimento presencial nos cartórios

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, editou uma norma sobre o funcionamento de cartórios no País durante a pandemia do novo coronavírus. Serviços considerados urgentes, como os registros de nascimento e óbito, devem continuar com atendimento presencial.