Esporte Tênis: Sinner bate Alcaraz e conquista o torneio de Wimbledon pela primeira vez

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sinner afirmou que o fator mais difícil na final foi o emocional. Foto: Reprodução Sinner afirmou que o fator mais difícil na final foi o emocional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pouco mais de um mês depois de protagonizarem um duelo em Roland Garros que durou cinco horas e meia, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, respectivamente os números 1 e 2 do tênis mundial, reencontraram-se na final do torneio de Wimbledon, na Inglaterra, neste domingo. E quem saiu com o título desta vez foi o italiano, que venceu de virada por 3 a 1 (parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4), em uma partida de três horas e quatro minutos.

Primeiro italiano a vencer em Wimbledon, Sinner rasgou elogios ao adversário na cerimônia de premiação: “Foi um torneio incrível, mas obrigada por ser o jogador que você é. É sempre difícil jogar contra você, mas temos um relacionamento incrível fora de quadra, e dentro de quadra nós crescemos juntos. Você ainda vai segurar outras vezes esse troféu, mas você já tem dois (risos). É muito especial, ver meus pais aqui, meu irmão, minha equipe”.

Sinner afirmou que o fator mais difícil na final foi o emocional, e relembrou a derrota para Alcaraz em Roland Garros, em junho: “Tive uma derrota muito difícil em Paris”, começou, arrancando risos do público e do adversário.

“No final, não importa como você perde ou ganha, mas você precisa entender o que está fazendo de errado e trabalhar nisso”, acrescentou. “Foi o que fizemos, tentar aceitar a derrota e seguir trabalhando, e esse é um dos motivos pelo qual estou aqui agora, segurando esse troféu. Me sinto muito grato por estar saudável e ter ótimas pessoas ao meu redor. É incrível”.

Bicampeão de Wimbledon e finalista em três anos seguidos, Alcaraz lamentou a derrota, mas exaltou as qualidades do adversário: “É sempre difícil perder, especialmente em uma final. Preciso dar parabéns para o Jannik mais uma vez, jogando um ótimo tênis, estou muito feliz por você e continue assim. Fico muito feliz de ter uma relação muito boa fora de quadra, mas, dentro de quadra, ter uma rivalidade que só nos faz melhorar”.

Em seguida, o espanhol agradeceu à família pelo apoio durante a temporada, e mandou uma mensagem para um convidado especial. O rei da Espanha, Filipe VI, acompanhou a partida de perto, em um dos camarotes de Wimbledon, atitude vista como “uma honra”.

O tenista também não disfarçou a empolgação em disputar o grand slam mais vezes: “Voltarei com certeza, muitas vezes mais. É um dos torneios mais bonitos que temos, se não o mais bonito. Sempre me sinto em casa aqui, é uma quadra linda. Eu amo jogar aqui, jogar para vocês, é uma atmosfera ótima”.

O jogo

A partida começou intensa, sob o sol forte de Londres. No mais alto nível técnico do tênis atual, a batalha começou a ser definida através dos detalhes. Quando o saque de Alcaraz não estava calibrado, no quinto game, Sinner aproveitou a brecha para quebrar o adversário e abrir 4 a 2 no placar.

Mas a desvantagem serviu de combustível para o espanhol, que não perdeu mais nenhum game no set. Ele devolveu a quebra, confirmou seus games de serviço e teve ainda venceu a primeira parcial por 6 a 4, com outro game conquistado na recepção, depois de um breakpoint salvo pelo italiano.

Na volta, Sinner voltou mais atento, e quebrou o saque de Alcaraz logo no primeiro game. Os duelos na rede aumentaram, e o italiano levou a melhor, vencendo oito, contra cinco do adversário. Com saques passando da marca dos 200 km/h, Sinner chegou a boa vantagem ao abrir novamente 4 a 2 no placar.

Do outro lado, o espanhol também encaixou boas sequências no serviço, somando sete aces na segunda parcial. Desta vez, no entanto, o italiano não desperdiçou as oportunidades e só precisou sacar vencer o segundo set 6 a 4 e igualar a partida.

Com a confiança em alta, Sinner voltou para o terceiro set com mais vontade de garantir logo os pontos. Em seus games de serviço, ele precisava de menos tempo – e esforço – para confirmar os triunfos parciais. Já Alcaraz, apesar de continuar com um saque potente, se viu obrigado a lutar mais para devolver as bolas para o lado da quadra do italiano. Os dois mantiveram um duelo parelho, até que Sinner quebrou o espanhol e na sequência sacou para encerrar o set por outro 6 a 4, assumindo a liderança no placar.

No quarto set, o momento mais decisivo da partida aconteceu. Sinner já havia quebrado o serviço do adversário, e se preparou para sacar com o placar em 4 a 3. Alcaraz começou melhor e teve dois breakpoints, mas o italiano calibrou o saque e contou com erros do espanhol para fechar a parcial em 5 a 3.

O espanhol confirmou o serviço, e o número 1 do mundo precisava apenas vencer o game de saque para conquistar o título inédito. Sem hesitar, e com direito a pontos eletrizantes, Sinner venceu a última parcial por 6 a 4 e garantiu o segundo título de grand slam da temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tenis-sinner-bate-alcaraz-e-conquista-wimbledon-pela-primeira-vez/

Tênis: Sinner bate Alcaraz e conquista o torneio de Wimbledon pela primeira vez

2025-07-13