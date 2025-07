Brasil Unesco reconhece como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade o Parque Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais

O parque abriga mais de 250 cavernas, algumas com mais de 100 metros de altura. Foto: ICMBio/Divulgação O parque abriga mais de 250 cavernas, algumas com mais de 100 metros de altura. (Foto: ICMBio/Divulgação) Foto: ICMBio/Divulgação

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A decisão foi anunciada durante a 47ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Paris (França), neste domingo (13).

Esta é a primeira vez que o Estado conquista esse tipo de reconhecimento. A 670 quilômetros de Belo Horizonte, no encontro das cidades de Itacarambi, Januária e São João das Missões, o parque abriga mais de 250 cavernas, algumas gigantescas, com mais de 100 metros de altura. No local, pesquisadores já encontraram pinturas rupestres de quase 12 mil anos e cânions de até 200 metros de profundidade.

A unidade de conservação é considerada um dos mais importantes sítios naturais e arqueológicos do país, com mais de 56 mil hectares e 500 formações geológicas catalogadas. A região abriga ecossistemas do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica, além de comunidades tradicionais e indígenas, como o povo Xacriabá.

A Unidade de Conservação foi criada em 1999. No local há trilhas, mirantes e passarelas de proteção a sítios arqueológicos. As visitas devem ser agendadas com o ICMBio através do email cavernas.peruacu@icmbio.gov.br. O principal atrativo do parque é a Gruta do Janelão, uma caverna grandiosa. Logo na entrada, um paredão rochoso representa um verdadeiro ateliê a céu aberto que conta a história da presença humana no Vale do Peruaçu. É lá que está localizada a maior estalactite do mundo, a Perna da Bailarina.

Outro famoso passeio do parque é a trilha do Arco do André. Lá há mirantes naturais, como o Mirante das Cinco Torres e do Mundo Inteiro, e cavernas monumentais, como a Caverna do Arco do André, Troncos e Cascudos.

O título de Patrimônio Mundial Natural representa a segunda conquista internacional consecutiva do estado junto à Unesco. Em 2024, os Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal foram reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Atualmente, Minas também acumula quatro títulos de Patrimônio Cultural Material pela ONU: Ouro Preto, Congonhas, Diamantina e o Conjunto Moderno da Pampulha.

Já o Brasil já possui reconhecimentos de Patrimônio Natural Mundial pela Unesco nas seguintes localidades:

– Parque Nacional do Iguaçu (PR);

– Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (BA/ES);

– Reservas da Mata Atlântica (PR/SP);

– Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM);

– Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS);

– Ilhas Atlânticas – Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE/RN);

– Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (GO).

