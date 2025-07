Inter “Trinta dias sem jogo tira o ritmo”, diz o técnico Roger Machado sobre desempenho do Inter contra o Vitória

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Roger citou ainda que as atuações vão melhorar. Foto: Ricardo Duarte/Inter

O golaço do meia Bruno Tabata nos acréscimos do segundo tempo diante do Vitória, nesse sábado (12), na retomada do Campeonato Brasileiro, deu um alívio ao Inter. Agora com 14 pontos, o Colorado saiu da zona de rebaixamento e se distanciou três pontos do descenso. Apesar do triunfo, o técnico Roger Machado afirmou que viu a equipe finalizar menos que ele gostaria.

“O gol saiu na consistência do time no final o jogo, que tanto os jogadores e a energia da arquibancada acreditaram que seria possível. Esse grupo sempre provou que nas adversidades responde bem. Gostei do resultado. Em alguns momentos, gostei do que vi”, disse.

Roger citou ainda que as atuações vão melhorar.

“Trinta dias sem jogo tira o ritmo. Hoje foi falta de ritmo de jogo. Se você lembrar, no começo do Estadual também tivemos esses questionamentos de atuação. Agora é recuperar ritmo que as atuações vão melhorar”, salientou.

O comandante ainda frisou que o resultado foi melhor que o jogo.

“Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação. Não posso considerar que foi uma atuação de baixo nível. Mas para a retomada, o que importava nesse momento, com 30 dias sem jogos, falta de ritmo, situação delicada na tabela, o resultado foi melhor que o jogo. Para a retomada, pelo resultado foi bom”, afirmou.

O treinador surpreendeu ao utilizar Victor Gabriel na lateral-esquerda. Com Bernabei machucado, Ramon seria o substituto da posição. Roger disse que Ramon não está em um bom momento técnico e optou pelo garoto entre os 11 titulares.

Zagueiro na equipe principal do Inter, o jovem é lateral de origem. A improvisação, no entanto, durou apenas os primeiros 45 minutos. Na volta do intervalo, retornou à zaga com a entrada do estreante Alan Benítez. Lateral-direito, o paraguaio atuou em sua posição, com Braian Aguirre passando para a ala esquerda.

O argentino Alexander Bernabei sofreu lesão muscular grau três contra o Bahia, no dia 28 de maio. A comissão técnica do Inter projeta o retorno do lateral-esquerdo Bernabei para o próximo domingo (20), quando enfrenta o Ceará às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

“O Bernabei acho que volta. Ele já trabalhou, vem sendo inserido gradativamente e nessa semana acho que, se tudo der certo, ele deve ser integrado ao grupo novamente e estar à disposição para o próximo jogo”, afirmou o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva após o jogo contra o Vitória.

“Trinta dias sem jogo tira o ritmo”, diz o técnico Roger Machado sobre desempenho do Inter contra o Vitória

