Grêmio Grêmio visita o Cruzeiro na retomada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

O Grêmio não perdeu nos três últimos jogos que antecederam a pausa, mas é apenas o 11º, com 16 pontos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a pausa das competições em virtude da Copa do Mundo de Clubes, aos poucos, as equipes brasileiras vão retomando os seus compromissos. Neste domingo (13), às 20h30, o Grêmio visita o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá acompanhamento em tempo real da Rádio Grenal.

O Grêmio não perdeu nos três últimos jogos que antecederam a pausa, mas é apenas o 11º, com 16 pontos. Campeão da Recopa Gaúcha na terça-feira (8), contra o São José, o Tricolor espera voltar bem na Série A e seguir se afastando da parte de baixo da tabela, para quem sabe ter maiores ambições na competição.

O Cruzeiro fez amistoso contra o argentino Banfield no domingo (6) e venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Pereira. A Raposa tem 24 pontos, apenas três do líder Flamengo, e quer seguir na caça ao Rubro-Negro.

Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram 55 vezes pelo Campeonato Brasileiro desde 1971. O Cruzeiro venceu 23 partidas, enquanto o Grêmio somou 18 vitórias. O número de empates é 14. Nos 26 jogos realizados com mando de campo do Cruzeiro, o time mineiro obteve um desempenho sólido: foram 16 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas em casa.

Por outro lado, jogando em seus domínios, o Grêmio também conseguiu impor sua força. Nas 29 partidas como mandante, venceu 14 vezes, empatou 8 e perdeu 7 para o Cruzeiro. No total dos confrontos, o Cruzeiro marcou 70 gols e sofreu 62, com média de 1,27 gol por partida. Já o Grêmio balançou as redes 62 vezes e foi vazado em 70 oportunidades, com média de 1,13 gol por jogo no clássico. A ligeira vantagem da equipe mineira se reflete tanto nas vitórias quanto no saldo de gols.

