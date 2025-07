Política Líder do PT na Câmara dos Deputados pede ao Supremo investigação contra Tarcísio de Freitas por obstrução de Justiça

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Líder do PT na Câmara diz que governador de São Paulo quer "facilitar fuga de Bolsonaro". (Foto: Vinicius Rosa/Governo do Estado de SP)

O PT, por meio de seu líder na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja investigado por obstrução de Justiça.

Na petição, o deputado diz que Tarcísio procurou ministros do Supremo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está impedido de sair do país, para que ele tivesse autorização de viajar aos Estados Unidos e se encontrar com o presidente americano Donald Trump para negociar um recuo na decisão de sobrexar o comércio brasileiro em 50%.

Bolsonaro é réu no caso da trama golpista, que investiga uma articulação para impedir a concretização do resultado das eleições presidenciais de 2022 e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que o ex-presidente liderou a articulação e o caso está sob a análise do Supremo. Uma das medidas já tomadas contra Bolsonaro no caso da trama golpista está a apreensão de seu passaporte e a consequente proibição de sair do país.

A articulação citada por Lindbergh em que Tarcísio procurou ministros do STF foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. O petista avalia que a movimentação do governador configura obstrução de justiça porque ajudaria em “uma fuga de Bolsonaro”.

“Na prática, Tarcísio não apenas expressou a chantagem — ele teria atuado para materializá-la. Ainda que não tenha formalizado o pedido, o simples contato institucional revela disposição de violar a legalidade, pressionar a Corte Suprema e fragilizar o processo penal em curso. Com isso, parece ter aceitado integrar conscientemente uma engrenagem ilegal, voltada à facilitação da fuga de Jair Bolsonaro e ao esvaziamento da jurisdição penal do Supremo Tribunal Federal”, diz trecho da petição enviada ao STF na noite de sexta-feira.

A ação da trama golpista em julgamento na Corte foi apontada por Trump como uma das razões para impor uma taxa de 50% para produtos importados do Brasil. Em carta endereçada ao governo brasileiro, o presidente dos EUA tratou o julgamento como “caça às bruxas”.

A proposta de autorizar Bolsonaro a viajar aos EUA para negociar com Trump já havia sido mencionada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em declaração no Senado, em discurso no Senado na quinta-feira.

“Se Lula não tem capacidade, poderia pedir ao Alexandre de Moraes (ministro do STF) para devolver o passaporte pro Bolsonaro, que ele vai pra lá e resolve”, afirmou Flávio. (Com informações do jornal O Globo)

Líder do PT na Câmara dos Deputados pede ao Supremo investigação contra Tarcísio de Freitas por obstrução de Justiça

2025-07-13