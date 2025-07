Esporte Chelsea faz 3 a 0 no favorito PSG e é campeão do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Três golaços, dois de Cole Polmer (centro da imagem) e um do brasileiro João Pedro (direita na imagem), definiram o triunfo. Foto: Reprodução Três golaços, dois de Cole Polmer (centro da imagem) e um do brasileiro João Pedro (direita na imagem), definiram o triunfo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Chelsea fez 3 a 0 no favorito Paris Saint-Germain para se tornar o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. Nesse domingo (13), no MetLife Stadium, o time inglês foi amplamente superior ao atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, dominou os 45 minutos iniciais colocando o adversário nas cordas com os três gols antes do intervalo e ergueu a taça nos Estados Unidos.

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, estava no estádio acompanhando a partida. Campeão mundial da versão anterior, com vitória sobre o Palmeiras em 2021, o Chelsea é o primeiro a levantar o troféu do torneio recém-criado pela Fifa e que o presidente Gianni Infantino considera um sucesso. Mais de 80 mil torcedores assistiram à final em East Rutherford.

Três golaços, dois de Cole Polmer e um do brasileiro João Pedro, definiram o triunfo. A conquista redime o técnico italiano Enzo Maresca, cobrado para que o bilionário clube, que gastou mais de R$ 1 bilhão em reforços na última temporada, fosse vitorioso. A taça do Mundial se junta a da Conference League, a outra conquistada dos londrinos na temporada.

O time inglês terminou o torneio com apenas um revés, para o Flamengo. No mata-mata, derrubou o Benfica além de dois brasileiros, Palmeiras e Fluminense, até chegar à final e vencê-la com autoridade.

Cole Palmer, o talentoso meia-atacante canhoto de 23 anos, foi determinante para que a formação inglesa resolvesse o jogo no primeiro tempo. Foram 45 minutos perfeitos. O Chelsea finalizou cinco vezes na etapa inicial e três das tentativas encontraram as redes porque Palmer viveu uma jornada gloriosa, bem como o brasileiro João Pedro, que precisou de apenas dois jogos para virar um dos protagonistas deste Mundial.

O camisa 10 britânico fez dois gols bastante semelhantes. De canhota, seu pé bom, não precisou pôr força na bola, apenas direção. Nos dois casos, acertou o mesmo canto, o direito, em conclusões rasteiras sem chances para Donnarumma.

Ambos os gols foram originados de contra-ataques executados com perfeição. O mesmo ocorreu com João Pedro no terceiro gol. Lançado por Palmer, o atacante mostrou frieza diante de Donnarumma ao cavar sobre o goleiro.

O desempenho do Chelsea foi tão incontestável que a torcida gritou olé cedo, aos 10 minutos do segundo tempo, etapa em que a equipe inglesa se defendeu com maestria. Luis Enrique usou todas as armas que tinha. Nenhuma delas foi suficiente para mudar o cenário da partida diante das frieza e domínio dos agora campeões mundiais. Provocado, o português João Neves puxou o cabelo do espanhol Cucurella e foi expulso no fim.

Ao término do jogo, Luis Enrique se irritou. O comandante espanhol brigou com João Pedro e o goleiro Donnarumma deu um tapa no atacante brasileiro.

Com a conquista, o Chelsea também receberá US$ 114,5 milhões em premiação da Fifa, valor equivalente a mais de R$ 636 milhões. Apesar do título, o time inglês não garante vaga na próxima Copa do Mundo, prevista para 2029. A competição reúne os campeões continentais nos anos anteriores e os melhores times de cada parte do planeta.

O jogo foi acompanhado por personalidades do futebol, como Ronaldo, e também autoridades, como o presidente dos EUA, Donald Trump, o que motivou um reforço na segurança no MetLife Stadium, que recebeu mais de 81 mil torcedores na partida. Antes do início do jogo, Trump chegou a ser vaiado por parte dos torcedores no local.

