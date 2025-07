Porto Alegre Obras do Dmae podem deixar quase 650 mil porto-alegrenses sem água até terça-feira

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Desabastecimento atinge 34 bairros das zonas Norte e Leste. (Foto: Freepik)

Quase 650 mil porto-alegrenses podem ficar com torneiras secas em seus locais de moradia ou trabalho, até a madrugada de terça-feira (15), devido a serviços iniciados nesse domingo (13) pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) em sistemas de abastecimento. O desabastecimento abrange partes de 34 bairros das Zonas Norte e Leste.

Confira a lista: Anchieta, Auxiliadora, Boa Vista, Chácara das Pedras, Costa e Silva, Cristo Redentor, Farrapos, Floresta, Higienópolis, Humaitá, Jardim Carvalho, Jardim Europa, Jardim Floresta, Jardim Lindóia, Jardim Itú, Jardim Sabará, Jardim Leopoldina, Jardim São Pedro, Mario Quintana, Morro Santana, Navegantes, Parque Santa Fé, Passo D’Areia, Passo das Pedras, Rubem Berta, Santa Maria Goretti, Santa Rosa de Lima, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim.

Nas partes altas e/ou distantes do sistema, a normalização pode ocorrer somente na quarta (16). Após paradas mais longas, o retorno da água pode apresentar coloração e gosto alterados (mas sem risco à saúde), devido ao arraste de micropartículas das paredes internas da tubulação. Caso o aspecto atípico persista, deve ser solicitada lavagem da rede ou do ramal domiciliar, por meio do telefone 156 (opção 2).

O Dmae terá caminhões-pipa à disposição para atendimento da população durante o período de manutenção do Sistema São João. Parte da frota será destinada, exclusivamente, ao abastecimento de hospitais, demais casas de saúde, clínicas geriátricas e escolas. As solicitações particulares devem ser encaminhadas às subprefeituras.

Serviços

Dentre os trabalhos de maior porte está a melhoria operacional do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João (Zona Norte), com foco na redução do número de paradas emergenciais na Estação de Tratamento de Água (ETA) e aumento da capacidade de distribuição, dentre outros benefícios.

O primeiro serviço programado é a substituição de parte da adutora de recalque da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto. A tubulação se rompeu no dia 20 de abril, deixando mais de 219 mil pessoas sem água por dois dias. A troca do barrilete da adutora, que tem 1 metro de diâmetro, reduz a possibilidade de novas falhas desse tipo.

Outros três serviços programados também estão relacionados ao projeto de ampliação do SAA São João, orçado em R$ 87 milhões. A nova adutora de sucção da Ebat Ouro Preto, que aumentará a capacidade do sistema, será conectada à rede atual em três pontos: entre as ruas Eduardo Chartier e Marechal Simão; na esquina entre a avenida Sertório e a rua Tito Chaves Barcellos, bem como na entrada da Estação de Bombeamento.

Um novo registro, de cerca de 4 toneladas, será instalado para possibilitar o isolamento entre a Ebat Ouro Preto e a ETA São João. Com isso, quando for necessário realizar novas manutenções na casa de bombas, não será mais necessário parar as atividades de tratamento. O serviço reduz em 1/3 o impacto de eventuais paradas da Ouro Preto na área do sistema.

(Marcello Campos)

2025-07-13