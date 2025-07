Rio Grande do Sul Semana começa com mais de 10 mil oportunidades de trabalho em diversas cidades do RS

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Lista inclui 154 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. (Foto: Arquivo/FGTAS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo desta semana, as agências FGTAS/Sine de diversas cidades do Rio Grande do Sul disponibilizam cerca de 10,2 mil oportunidades de emprego, incluindo 8.854 permanentes, 1.200 temporárias, 61 para Jovem Aprendiz e 32 de estágio. Já as vagas exclusivas para pessoas com deficiência são 154, além de 8.283 compatíveis a tal perfil.

As agências com os maiores números de oportunidades abertas são: Nova Santa Rita (560), Erechim (479), Santa maria (336), Caxias do Sul (319) e Candelária (313).

Candidatos devem comparecer a uma unidade da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), munidos de documento de identificação com CPF e foto – a relação de endereços é informada no site fgtas.rs.gov.br. Também é possível manifestar interesse por meio do aplicativo CTPS Digital, bem como do portal Emprega Brasil (www.gov.br/trabalho-e-emprego).

O setor com maior número de vagas é a indústria (38%), seguido pelos de serviços (27%) e comércio (22%). Mais de 80% das oportunidades não exigem experiência e 33% sequer pedem escolaridade mínima. No que se refere à remuneração, 64% variam de 1 a 1,5 salário-mínimo.

Maiores números de vagas: alimentador de linha de produção (1.865), operador de caixa (558), auxiliar de logística (434), faxineiro (370), auxiliar no processamento de fumo (349), trabalhador polivalente da confecção de calça (298), servente de obras (265), auxiliar nos serviços de alimentação (233) e vendedor de comércio varejista (221).

Porto Alegre e Região Metropolitana

Em Porto Alegre e Região Metropolitana as agências da FGTAS possuem 3.107 vagas de trabalho sendo 2.784 permanentes e 310 temporárias, 2 para Jovem Aprendiz e 11 estágios. Das ocupações disponibilizadas, 39 são exclusivas para pessoas com deficiência e 1.960 aceitam pessoas com deficiência.

O setor de serviços é o destaque com 45% das oportunidades, indústria com 27% e comércio com 18%. Com relação a experiência na função 83% das vagas não exigem experiência e a com relação a escolaridade 29% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 28% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 64% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

– Porto Alegre Zona Norte (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).

– Canoas (rua Ipiranga, 140).

– Guaíba (rua Acre, 234).

– São Leopoldo (rua Independência, 490).

– Montenegro (rua Olavo Bilac, 1300).

– Taquara (rua Guilherme Lahn, 1476)

– Eldorado do Sul (avenida Emancipação, 225).

– Carlos Barbosa (rua Carlos Barbosa, 209).

– Garibaldi (rua Buarque de Macedo, 3562).

– Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142).

– Santo Ângelo (rua Marechal Floriano, 1430).

– Lajeado (rua Júlio de Castilhos, 478).

– Veranópolis (eua Alfredo Chaves, 300).

– Venâncio Aires (rua Tiradentes, 1.060).

– Agência Passo Fundo (avenida Brasil Leste, 631).

Sine da Capital

Além destes locais, em Porto Alegre o Sine Municipal disponibiliza 1.667 vagas de emprego, incluindo 56o portunidades para pessoas com deficiência (PCD). O atendimento presencial é realizado em cinco locais, de segunda a sexta-feira, sempre das 9h ao meio-dia e das 13h30min às 17h. Confira os endereços

– Subprefeitura Nordeste: rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes.

– Subprefeitura Cruzeiro: rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa.

– Subprefeitura Restinga: rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga.

– Subprefeitura Norte: rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.

– Subprefeitura Humaitá/Navegantes: avenida Cairú, 721 (terminal de ônibus), bairro Navegantes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/semana-comeca-com-mais-de-10-mil-oportunidades-de-trabalho-em-diversas-cidades-do-rs/

Semana começa com mais de 10 mil oportunidades de trabalho em diversas cidades do RS

2025-07-13