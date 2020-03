Brasil Bancos podem alterar o horário de atendimento durante a pandemia de coronavírus

23 de março de 2020

O BC (Banco Central) editou uma resolução permitindo que as instituições financeiras alterem seu horário de atendimento enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) e já está valendo.

“Assegurada a prestação dos serviços essenciais à população, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem ajustar o horário de atendimento ao público de suas dependências enquanto perdurar, no País, a situação de risco à saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19)”, diz a resolução.

Pelo texto, as instituições financeiras não precisarão mais anunciar as mudanças no horário de atendimento com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Além disso, as agências ficam dispensadas de cumprir o horário mínimo de expediente para o público de cinco horas diárias ininterruptas e do atendimento obrigatório no período das 12h às 15h.

O BC determina que as instituições fixem o aviso de mudanças em local visível em suas dependências, bem como comuniquem os clientes, pelos demais canais de atendimento disponíveis, sobre o horário de atendimento.

Ainda segundo a resolução, os avisos devem informar eventuais limitações da quantidade de clientes e usuários ou outras condições especiais de acesso às instituições como forma de evitar aglomeração de pessoas.

