Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Para esta sexta (3), está prevista a chegada de 380 mil unidades para faixa etária de 6 meses a 4 anos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) realiza, nesta quarta-feira (1º), a distribuição de 35 mil doses de vacinas contra a covid para crianças de cinco a 11 anos. O lote de Pfizer pediátrica foi entregue ao Estado nessa terça-feira (31) e será utilizado para a segunda dose e reforço desta faixa etária.

Cerca de 148 mil crianças dessas idades estão com a segunda dose em atraso no Estado, não completando assim o esquema primário de vacinação. O prazo recomendado entre a primeira e segunda dose é de oito semanas. O intervalo entre a segunda dose e o reforço deverá ser a partir de quatro meses.

Aumento da proteção

A orientação da dose de reforço para crianças de cinco a 11 anos considera estudos científicos que apontam um aumento da proteção com a dose complementar. De acordo com o Ministério da Saúde, para a análise da recomendação de dose de reforço para esse público, entre outros critérios, foi observado o aumento dos níveis de anticorpos depois da aplicação da dose complementar.

No estudo clínico, as crianças avaliadas apresentaram aumento de seis vezes no número de anticorpos após a dose de reforço. O reforço da vacina da Pfizer também se mostrou eficaz contra a variante Ômicron, com aumento de 36 vezes na produção de anticorpos nessa faixa etária.

Pfizer Baby

Para esta sexta-feira (3), está prevista a chegada de um lote de 380 mil doses de vacinas Pfizer Baby, recomendada para crianças de seis meses a quatro anos. A distribuição ocorrerá na próxima semana, segundo o governo do Estado.

Desse total, inicialmente serão repassadas aos municípios 120 mil doses para a aplicação de primeiras doses. As demais ficarão armazenadas com a SES, reservadas para a segunda e terceira doses desse público.

O esquema primário prevê a aplicação de três injeções. Entre as duas primeiras deve haver um intervalo de quatro semanas, e a terceira precisa ser aplicada oito semanas após a segunda.

De acordo com dados do governo gaúcho, a população estimada de crianças de 5 a 11 anos no Rio Grande de Sul é de 964.268. Dessas, receberam a primeira dose, 682.058, o que representa 70,7% do total. Outras 495.147, ou seja, 51,3% do grupo, recebeu a segunda aplicação.

Até essa terça, 148.167 crianças estavam com a 2ª dose atrasada.

