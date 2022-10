Acontece 3ª Esquila e Vindima do Canto Gaúcho leva grandes shows e o melhor da música nativista para Encruzilhada do Sul

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Evento ocorre de 11 a 13 de novembro com entrada franca. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 3ª edição da Esquila e Vindima do Canto Gaúcho trará grandes shows e o melhor da música nativista para Encruzilhada do Sul. O festival, que acontece de 11 a 13 de novembro com entrada franca, vem se consolidando como uma nova vitrine para a música regional no estado.

No dia 11 de novembro, sobem ao palco do Ginásio Danilo Cassep as nove concorrentes da Fase Local, além do grande show de Cristiano Quevedo. Ao fim da noite ocorre a divulgação das quatro músicas classificadas para a fase final.

No segundo dia de evento, sábado (12), quem abre a noite é Tiago Oliveira. Logo após, as 12 composições da Fase Geral serão apresentadas. No intervalo para a escolha dos jurados, o Quarteto Coração de Potro, um dos grandes nomes da música nativista da atualidade, faz seu show. Fechando a noite ocorre o anúncio das 10 finalistas.

No domingo, as 14 concorrentes à premiação máxima da Esquila e Vindima do Canto Gaúcho iniciam a última noite do festival. Jari Terres, uma das vozes mais marcantes da música nativista, faz o show de intervalo que antecede a premiação.

De acordo com Cuca Neto, coordenador de Cultura de Encruzilhada do Sul e fundador da Esquila, a expectativa da organização é de superar as outras edições, tanto em público, quanto em qualidade. “Há uma ansiedade na população pela chegada do festival. Tivemos avanços na participação da Prefeitura, que enxergou o brilho nos olhos dos cidadãos quando se fala em Esquila e Vindima. Teremos certamente 21 lindas canções, nove locais e 12 das demais cidades do Rio Grande do Sul e do Mercosul. Grandes músicos e intérpretes do estilo musical proposto estarão conosco, e isto por si só já é garantia de sucesso. Além disso, teremos quatro grandes shows. A nossa cidade espera a todos”, destaca.

A parceria entre produtoras e empresas, através da Lei de Incentivo à Cultura – LIC/RS -, junto com a iniciativa de Cuca Neto, é um “passo à frente”, ampliando o processo de captação de recursos, segundo o produtor cultural João Bosco Ayala Rodriguez. “Isso vai colocar o festival em outro patamar, com a sua consolidação em eventos na região, dentro do calendário dos festivais nativistas do estado. Além disso, dentro do espectro da captação, através da LIC, reforça o sentimento de pertencimento da comunidade, Poder Público e empresas, que se apropriam de um evento que cresce a cada ano”, avalia Bosco.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 11 de novembro

21h – Apresentações das nove concorrentes da Fase Local

22h – Tertúlia Artistas Locais e Lançamento do CD de Diego Guterres

23h – Show Cristiano Quevedo

00h – Divulgação das quatro classificadas à final

Sábado, 12 de novembro

20h – Show Local: Tiago Oliveira

21h – Apresentação das 12 concorrentes da Fase Geral

23h – Show Quarteto Coração de Potro

00h – Divulgação das dez composições classificadas à final

Domingo, 13 de novembro

20h – Apresentação das 14 concorrentes

22 – Show Jari Terres

23h – Divulgação dos resultados e entrega das premiações

