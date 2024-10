Acontece 3º Olifeira movimentou mais de R$ 7 milhões em Guaíba

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Somente nos transportes, os resultados passaram de R$150 mil, com o catamarã registrando um aumento na movimentação de 15 a 35% em alguns dias. Foto: Luiz Adriano Madruga Foto: Luiz Adriano Madruga

A 3ª Olifeira, um dos eventos mais importantes do setor do agronegócio gaúcho, realizada na cidade de Guaíba, encerrou no dia com um resultado final estimado em mais de R$ 7,2 milhões em movimentação econômica para o município.

Para os produtores, o evento trouxe ótimos resultados em vendas, com uma movimentação financeira de mais de R$ 2 milhões apenas nesse setor. “O sucesso de vendas neste ano foi tão grande que alguns produtores precisaram buscar produtos três vezes para o que expor”, diz Lauren Azevedo, presidente da Associação Brasileira dos Consumidores de Azeite de Oliva e Derivados (Abrazeite).

Somente em movimentações de transporte (estacionamentos no entorno e catamarã), os resultados alcançaram R$158.205,00, com o catamarã registrando um aumento na movimentação de 15 a 35% em alguns dias.

Para Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba, o evento teve como objetivo principal a promoção do desenvolvimento econômico e o fortalecimento do cultivo, processamento e consumo de azeite de oliva e seus derivados. “Atingimos nosso objetivo e oferecemos atividades tanto para o público especializado quanto para entusiastas do produto”, disse.

