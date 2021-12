Rio Grande do Sul 42 toneladas de grãos de soja e milho com resíduos de agrotóxicos são apreendidas em Frederico Westphalen

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Sementes tratadas com agrotóxicos eram lavadas para serem comercializadas para consumo humano e animal. Foto: Divulgação Sementes tratadas com agrotóxicos eram lavadas para serem comercializadas para consumo humano e animal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), com apoio da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), realizou operação na região de Frederico Westphalen na quinta-feira passada, quando foram apreendidas 42 toneladas de grãos de soja e milho com resíduos de agrotóxicos.

Agrotóxicos estavam escorrendo para a rede de escoamento fluvial

Do total, 15 toneladas eram de soja semente tratada com agrotóxicos. Segundo o preposto, por serem velhas, as sementes estavam sendo lavadas em betoneiras, para posterior comercialização como grãos, para consumo. Segundo relatos dos fiscais que participaram da ação, os agrotóxicos resultantes dessa lavagem estavam escorrendo a céu aberto pelo chão, até chegarem às tubulações de escoamento fluvial, em flagrante dano ambiental.

As outras 23 toneladas eram de milho grão e farelo para trato animal, entre as quais havia grãos tratados com agrotóxicos. Os funcionários que estavam executando esta atividade não utilizavam equipamento de proteção individual. “O uso de agrotóxicos no tratamento de sementes é permitido e visa proteger o grão contra o ataque de pragas, desde a semeadura até a emergência da planta. A questão é que o tratamento torna esse grão impróprio para consumo, seja ele animal ou humano”, explica o diretor do departamento de Defesa Vegetal da SEAPDR, Ricardo Felicetti.

