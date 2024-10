Política 51% dos eleitores aprovam o trabalho de Lula e 45% reprovam, aponta pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

O trabalho de Lula tem maior aprovação no Nordeste Foto: Ricardo Stuckert/PR

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2) aponta que o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 51% dos eleitores brasileiros e reprovado por 45%. Outros 4% não sabem ou não responderam.

Em relação ao levantamento divulgada em 10 de julho pelo instituto, a aprovação do trabalho do presidente oscilou 3 pontos percentuais para baixo, e a reprovação, 2 pontos para cima.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores de todo o Brasil entre os dias 25 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O trabalho de Lula tem maior aprovação no Nordeste, onde 69% dos eleitores aprovam o trabalho do presidente e 26% reprovam.

No Sudeste, a reprovação de Lula oscilou para cima e chegou a 53% (era de 48% na pesquisa anterior). Com isso, voltou a ser maior do que a aprovação, que oscilou para baixo e ficou em a 45% (era de 48% no último levantamento).

O mesmo aconteceu no Centro-Oeste/Norte, onde a reprovação oscilou para cima e chegou a 46% (era de 42%), voltando a empatar com a aprovação, que oscilou para baixo e chegou a 49% (era 53%). A margem de erro neste segmento é de cinco pontos percentuais.

No Sul, a desaprovação de Lula é de 53% (era de 54%) e a aprovação, de 42% (era de 43%), mantendo o empate técnico entre os dois indicadores (a margem de erro é de seis pontos).

Avaliação geral do governo Lula

O levantamento da Quaest também perguntou como os entrevistados avaliam o governo Lula de forma geral. Para 32%, a avaliação é positiva (esse índice era de 36% na pesquisa anterior), para 31% é negativa (30% no último levantamento) e para 33% é regular (índice era de 30%). As pessoas que não souberam ou não responderam somam 4%.

