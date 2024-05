Rio Grande do Sul 64% acreditam que a tragédia no RS tem ligação com as mudanças climáticas

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Apenas 1% dos entrevistados respondeu que as mudanças climáticas nada tem a ver com as enchentes. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa quinta-feira (9) mostra que 64% dos respondentes acreditam que as fortes chuvas no Rio Grande do Sul têm total relação com as mudanças climáticas. Apenas 1% disseram que os eventos “não tem ligação nenhuma”.

A pesquisa questionou: “As enchentes possuem ligação com as mudanças climáticas?”.

Eis os resultados obtidos:

* sim, totalmente – 64%;

* sim, em partes – 30%;

* sim, um pouco – 5%;

* não tem ligação nenhuma – 1%.

Cerca de 96% dos participantes disseram que os eventos climáticos extremos têm aumentado nos últimos anos. Outros 4% disseram que os fenômenos climáticos não têm aumentado em intensidade e frequência.

O estudo questionou: “Qual(is) a(s) causa(s) das mudanças climáticas?”, ao que os participantes responderam:

* poluição industrial – 29%;

* desmatamento – 29%;

* ocupação desordenada nas cidades – 22%;

* uso de combustíveis fósseis – 20%;

* nenhuma – 1%.

Os entrevistados ainda responderam questões relacionadas às responsabilidades pelos efeitos das fortes chuvas no RS. Segundo o levantamento, 68% dos brasileiros afirmam que o governo gaúcho tem “muita responsabilidade”. Outros 20% dizem que o Executivo local tem “pouca responsabilidade” sobre o cenário e 12%, que ele não tem “nenhuma responsabilidade”.

O estudo apresentou o seguinte enunciado para os entrevistados:

“Qual o nível de responsabilidade de *** na tragédia do RS?”.

Na sequência, destacou 3 grupos a serem avaliados: governo estadual, prefeituras e governo federal. Dentre as opções, a gestão de Eduardo Leite (PSDB) foi a principal responsabilizada. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o menos responsabilizado.

Leia os resultados:

* governo estadual – 68% dizem que tem “muita responsabilidade”; 20%, que tem “pouca responsabilidade”; 12% que tem “nenhuma responsabilidade”;

* prefeituras – 64% dizem que tem “muita responsabilidade”; 20%, que tem “pouca responsabilidade”; 16% que tem “nenhuma responsabilidade”;

* governo federal – 53% dizem que tem “muita responsabilidade”; 24%, que tem “pouca responsabilidade”; 23% que tem “nenhuma responsabilidade”.

O levantamento também questionou aos participantes:

“Como você avalia a atuação do(a) *** no enfrentamento da tragédia do RS?”.

Deu 8 opções a serem avaliadas. O grupo com o maior número de avaliações positivas foi a população local, com 88% das respostas. O governo federal tem o menor número de respostas nesse sentido, com 53% do montante. Já a aprovação de Leite ficou em 54%.

Eis os resultados obtidos:

* prefeitura de Porto Alegre – 59% avaliam de forma “positiva”; 28%, de forma “regular”; 13%, de forma “negativa”;

* governo estadual – 54% avaliam de forma “positiva”; 26%, de forma “regular”; 20%, de forma “negativa”;

* governo federal – 53% avaliam de forma “positiva”; 24%, de forma “regular”; 23%, de forma “negativa”;

* população local – 88% avaliam de forma “positiva”; 9%, de forma “regular”; 3%, de forma “negativa”;

* artistas e influenciadores – 73% avaliam de forma “positiva”; 16%, de forma “regular”; 11%, de forma “negativa”;

* lideranças locais – 72% avaliam de forma “positiva”; 21%, de forma “regular”; 7%, de forma “negativa”;

* igrejas – 70% avaliam de forma “positiva”; 19%, de forma “regular”; 10%, de forma “negativa”;

* empresas – 65% avaliam de forma “positiva”; 22%, de forma “regular”; 13%, de forma “negativa”.

