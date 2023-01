Geral 64% dos brasileiros consideram que o governo Lula está no caminho certo

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

A Pesquisa Ipec aponta ainda que 54% dizem confiar no presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (16) aponta que 64% dos entrevistados consideram que o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) está no caminho certo, de acordo com o que vem sendo anunciado ou planejado para o país até esse momento.

Outros 26% disseram que o governo está no caminho errado, e 9% não souberam ou não responderam.

O total de pessoas que consideram que o governo está no caminho certo subiu em relação à pesquisa anterior, realizada em 5 de dezembro, quando havia sido de 58%. Já o valor dos que consideram que o governo está no caminho errado caiu de 33% par 26% no mesmo período.

O percentual dos que acreditam que o presidente está no caminho certo é maior entre os homens (69%), jovens de 16 a 24 anos (70%), que possuem escolaridade até o ensino fundamental (73%), e que moram na região nordeste (83%).

Já o percentual dos que dizem que o governo está no caminho errado é maior entre mulheres (29%), pessoas de 35 a 44 anos (31%), pessoas com ensino superior (32%) e moradores da região sul (34%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2023, com 2 mil pessoas de 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Confiança

A Pesquisa Ipec aponta ainda que 54% dizem confiar no presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). Outros 41% disseram que não confiam, e 4% não souberam ou não responderam.

O nível de confiança é maior entre os homens (59%), pessoas com mais de 60 anos (63%), que possuem escolaridade até o ensino fundamental (65%), e que moram na região nordeste (77%).

Já o percentual dos que não confiam é maior entre mulheres (45%), jovens de 25 a 34 anos (46%), pessoas com ensino superior (49%) e moradores da região sul (53%).

O levantamento também aponta que 55% dos brasileiros têm expectativa de que o governo Lula será bom ou ótimo. Já para 21%, será ruim ou péssimo. Outros 18% acreditam que o governo será regular.

Melhor que Bolsonaro

O estudo também afirma que 55% dos brasileiros acreditam que o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) será melhor que o de Jair Bolsonaro (PT). Já para 25% a gestão do petista será pior que a do ex-presidente.

Os grupos que mais acreditam em um governo Lula melhor são os moradores do Nordeste (75%), os que têm até o ensino fundamental (65%) e os que ganham até 1 salário mínimo (62%).

Já os que mais esperam um governo petista pior são os evangélicos (36%), os que ganham mais de 5 salários mínimos (36%), os que moram no Norte e Centro-Oeste (34%). As informações são do portal de notícias G1.

