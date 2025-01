Política 65% dos eleitores brasileiros rejeitam a entrada do cantor Gusttavo Lima na política, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Foto: Divulgação

A maioria dos eleitores brasileiros rejeita a entrada do cantor Gusttavo Lima na política, segundo um levantamento divulgado nesta quarta-feira (15) pelo instituto Paraná Pesquisas.

Questionados sobre essa possibilidade, 65,7% dos entrevistados responderam que o sertanejo não deveria ingressar na política. Em contrapartida, 27,8% acreditam que ele deveria, sim, se unir ao cenário político brasileiro. Outros 6,5% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa avaliou também o posicionamento do público diante de uma eventual decisão de Gusttavo Lima de se candidatar à Presidência da República. A maioria dos entrevistados (50,6%) afirmou que não votaria de jeito nenhum no cantor.

Apoiar o sertanejo nas urnas é uma possibilidade para 31,5%, enquanto 9,4% disseram que certamente votariam no cantor. Já 6,1% dos entrevistados consideraram que não conhecem o artista suficientemente para opinar, e outros 2,4% não souberam ou não opinaram.

No início deste ano, Gusttavo Lima declarou que seu nome estava à disposição para concorrer ao cargo de presidente em 2026. Desde então, diferentes partidos têm manifestado interesse em filiar o cantor.

Na semana passada, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convidou o sertanejo para se filiar ao seu partido, o União Brasil. Caiado disse acreditar que o interesse pela vida pública, por parte do cantor, é “absolutamente legítimo”.

“Desde 2022, o Gusttavo Lima demonstra interesse em entrar para a vida pública, e acho isso absolutamente legítimo. Junto com o Rueda [presidente do União Brasil], tivemos uma longa conversa com ele e tenho falado com frequência com ele por telefone. Convidamos o Gustavo Lima para se filiar ao União Brasil e também o convidei para andar comigo pelo Brasil, a partir de março”, disse o governador goiano, que já externou o seu desejo de ser candidato à Presidência da República em 2026.

