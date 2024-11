Dicas de O Sul 65ª edição do Festival Hípico Noturno inicia nesta quinta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

As principais provas são disputadas à noite. (Foto: BM/Divulgação)

A 65ª edição do Festival Hípico Noturno iniciará nesta quinta-feira (21) no 4° Regimento de Polícia Montada de Porto Alegre. O evento contará com shows de salto e também atrações culturais, como João Luiz Corrêa, Lucas e Felipe, Pagode A5 e Balanço do Tchê.

O tradicional e mais antigo evento de hipismo do Brasil, que prosseguirá até domingo (24), terá mais de R$ 65 mil em prêmios para cavaleiros e amazonas competidores das categorias iniciantes, amadores e profissionais.

São esperados mais de 300 conjuntos participantes (conjunto = cavalo + cavaleiro) civis e militares, competindo em igualdade. Representantes de todo o País e convidados do Mercosul participarão das competições.

O evento é denominado Festival Hípico Noturno porque as principais provas são disputadas à noite, como um diferencial na modalidade, mas as atividades ocorrem durante todo o dia. Outras informações podem ser obtidas no site www.festivalhipiconoturno.com.br e no instagram @festivalhipiconoturno.

