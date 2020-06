Segundo a Abrasce, o estado com o maior número de shoppings reabertos é São Paulo (147), seguido por Rio de Janeiro (50), Rio Grande do Sul (36), Paraná (35) e Santa Catarina (24).

Em São Paulo, o protocolo de reabertura determina que os 53 shoppings da cidade poderão atender apenas 20% de sua capacidade habitual e funcionarão 4 horas por dia, das 6h às 10h ou das 16h às 20h. Os cinemas, entretenimento, atividades para crianças, salões de beleza e academias permanecem fechados. No caso dos restaurantes, a praça de alimentação não reabrirá, entretanto, os estabelecimentos poderão funcionar pelo sistema de delivery ou retirada.

No Rio de Janeiro, as praças de alimentação e áreas de lazer também permanecerão fechadas. O horário de atendimento será de 12h às 20h nas lojas. Dos 38 shoppings da cidades, 37 já reabriram. O Rio Sul tem abertura prevista para o dia 16.

Shoppings reabertos por Estado: São Paulo: 147 (53 na capital), Rio de Janeiro: 50 (37 na capital), Rio Grande do Sul: 36, Paraná: 35, Santa Catarina: 24, Distrito Federal: 20, Minas Gerais: 20, Goiás: 14, Ceará: 12, Amazonas: 10, Espírito Santo: 9, Mato Grosso do Sul: 6, Pará: 6, Mato Grosso: 6, Bahia: 3, Maranhão: 2 e Pernambuco: 1.

Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior (PSDB), anunciou nesta sexta durante transmissão na internet que a cidade vai voltar a restringir o funcionamento de shoppings, comércios, academias e restaurantes com um decreto que passará a valer a partir de segunda-feira (15).

“A partir de segunda-feira a gente está limitando ou restringindo as atividades dos shoppings centers novamente, nós também deveremos voltar ao cenário antes do decreto de 20 de maio, que liberava atividades de empresas acima dos R$ 360 mil de faturamento. Voltaremos ao cenário do decreto de 5 de maio, autorizando as atividades das microempresas”, disse Marchezan.

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada para frear a velocidade da demanda por leitos de UTI na capital gaúcha durante a pandemia do novo coronavírus.

“É pensando no futuro, uma espécie de trava de segurança para diminuir a velocidade de crescimento da demanda por leitos de UTI e uma precaução para que possamos continuar com a estrutura de saúde disponível para quem precisar de atendimento”, disse Marchezan.

“Não estamos com a nossa oferta de leitos prontos para a Covid-19 ocupada, ainda temos espaço, mas como nossas medidas agora demoram dias para surtir efeito, a gente precisa, por cautela, ter medidas restritivas”, afirmou o prefeito.

Apesar da mudança, Marchezan ressaltou que a cidade teve resultados positivos com o isolamento social no começo da pandemia e que isso se refletiu na preparação do sistema de saúde.

“Iniciamos as medidas de distanciamento social em 16 de março, e este tempo foi muito importante para organizar e estruturar a gestão hospitalar de forma integrada”, disse.