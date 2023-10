Dicas de O Sul 69ª Feira do Livro de Porto Alegre deve receber 1,5 milhão de pessoas até o dia 15 de novembro

Por Marcelo Warth | 28 de outubro de 2023

Com o tema “Quem Lê, Sabe o Caminho”, a feira funciona diariamente das 10h às 20h Foto: Giulian Serafim/PMPA Com o tema “Quem Lê, Sabe o Caminho”, a feira funciona diariamente das 10h às 20h. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, aberta na sexta-feira (27) na praça da Alfândega, deve receber 1,5 milhão de pessoas até o dia

Conforme a entidade, a ideia é repetir os bons números da edição de 2022, quando mais de 230 mil livros foram comercializados. “O livro continua sendo, e será para sempre, imprescindível instrumento de promoção da cultura e do conhecimento e, mais do que isso, ferramenta indispensável na educação”, destacou o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur.

Com o tema “Quem Lê, Sabe o Caminho”, a feira funciona diariamente das 10h às 20h. Ao longo do evento literário, serão realizadas 650 sessões de autógrafos, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área adulta e mais de 200 atividades na programação infantil e juvenil.

Para marcar a abertura oficial da feira, o escritor e cineasta Tabajara Ruas, patrono desta edição, recebeu do também escritor Airton Ortiz, no início da noite de sexta, a chave dourada, que simboliza a honraria cultural, no Espaço Petrobras Carlos Urbim.

“Estes tempos, novamente bárbaros, me fazem acreditar cada vez mais que quem lê sabe o caminho, raciocina, procura, acha. Me sinto muito feliz e lisonjeado com todas as homenagens”, afirmou o patrono, emocionado.

“A nossa Praça da Alfândega se transforma, neste período do ano, na praça dos livros. É um espaço dos leitores, dos livreiros e de tantos patronos prestigiados que por aqui já passaram. A leitura tem a capacidade de abrir as pessoas para o mundo, e a Feira do Livro é momento em que embarcamos em uma jornada de muita inovação e troca de conhecimento”, disse o prefeito Sebastião Melo durante a solenidade de abertura, que contou com o tradicional toque da sineta.

Nesta edição, o evento literário abriga 110 barracas – 38 a mais do que em 2022 – de livreiros, de editoras, institucionais e da imprensa.

Cobertura

Os veículos da Rede Pampa realizam uma ampla cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. O Portal O Sul uma seção exclusiva sobre o evento, repercutindo toda movimentação e atrações da feira.

A TV Pampa exibe reportagens diárias sobre o evento no Jornal da Pampa. Além disso, o programa Pampa Debates, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, será transmitido ao vivo da Praça da Alfândega.

Já a Rádio Liberdade, também ao vivo, apresentará diariamente entrevistas especiais no programa Recanto da Leitura, das 14h às 16h, com apresentação de Evandro Leboutte.

