Dicas de O Sul Começa a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

Por Marcello Campos | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento prossegue até o dia 15 de novembro, com intensa programação cultural. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o tradicional toque da sineta na Praça da Alfândega (Centro Histórico), foi aberta oficialmente no início da noite dessa sexta-feira (27) a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. O evento prossegue até o dia 15 de novembro, com intensa programação cultural das 10h às 20h, ao menos 650 sessões de autógrafos e as tradicionais vendas com desconto nas 110 bancas participantes.

Participaram da cerimônia o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro (responsável pelo evento), Maximiliano Ledur, o escritor e patrono desta edição, Tabajara Ruas, autoridades municipais e estaduais, além de convidados.

“O livro continua sendo e para sempre será um instrumento imprescindível de promoção da cultura e do conhecimento”, sublinhou Ledur em discurso. “Mais do que isso, trata-se de uma ferramenta indispensável na educação.”

A feira tem como slogan neste ano “Quem lê sabe o caminho” e uma expectativa de 1,5 milhão de visitantes, número similar ao registrado em 2022. Participam livrarias, editoras, instituições, órgãos públicos e empresas patrocinadoras.

Na programação estão previstas palestras, encontros e oficinas para estudantes, professores e público em geral, além de apresentações artísticas. Várias atrações são realizadas na própria praça, ao passo que outros têm como local espaços no entorno, inclusive por meio de apoios e parcerias.

“A nossa Praça da Alfândega se transforma, neste período do ano, na praça dos livros”, declarou o prefeito Sebastião Melo. “É um espaço dos leitores, dos livreiros e de tantos patronos prestigiados que por aqui já passaram. A leitura tem a capacidade de abrir as pessoas para o mundo, e a Feira do Livro é momento em que embarcamos em uma jornada de muita inovação e troca de conhecimento.”

O secretário municipal da Cultura, Henry Ventura, também se manifestou: “Todas as dificuldades foram superadas para este evento, com a união do Poder Público e da sociedade civil. Agora, estamos abrindo a feira, o que demonstra resiliência e otimismo com o futuro do livro”.

Rede Pampa

Os veículos da Rede Pampa realizam uma ampla cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. O portal osul.com.br uma seção exclusiva sobre o evento, repercutindo toda movimentação e atrações da feira.

A TV Pampa exibe reportagens diárias sobre o evento no Jornal da Pampa. Além disso, o programa Pampa Debates, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, será transmitido ao vivo da Praça da Alfândega.

Já a Rádio Liberdade, também ao vivo, apresentará diariamente entrevistas especiais no programa Recanto da Leitura, das 14h às 16h, com apresentação de Evandro Leboutte.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/comeca-a-69a-feira-do-livro-de-porto-alegre/

Começa a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

2023-10-27