Porto Alegre Porto Alegre recebe 450 patinetes elétricos compartilhados

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Patinetes devem ser devolvidos nas estações virtuais marcadas no aplicativo. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A paisagem da Capital gaúcha ganhou, nessa sexta-feira (27), mais um personagem, com o início da operação de 450 patinetes por meio de uma parceria. A europeia Whoosh, que atua em Florianópolis e em mais de 40 cidades pelo mundo, disponibiliza os equipamentos de micromobilidade por meio de seu app em aproximadamente 90 parking points (estações virtuais) nos bairros Cidade Baixa, Bom Fim e no Centro Histórico, na primeira fase da implantação. A expectativa é chegar a mil scooters até o fim do ano, com expansão para outras regiões da cidade.

Os patinetes são veículos zero emissão, portanto, uma alternativa para reduzir os gases de efeito estufa e também uma solução para a micromobilidade.

“A chegada de mais uma empresa de patinetes compartilhados está dentro do nosso projeto de qualificação urbana de Porto Alegre. Com esta operação, o modal estará disponível em estações virtuais também junto aos terminais de ônibus, pois a integração da micromobilidade é fundamental para o sistema de transporte da cidade”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior.

Os novos scooters só poderão ser retirados e estacionados nas áreas designadas para micromobilidade na cidade. O aplicativo não permitirá aos utilizadores iniciar ou terminar a sua viagem em zonas proibidas pela Prefeitura de Porto Alegre. Se o usuário tentar abandonar o equipamento em qualquer lugar, a viagem não será encerrada.

O sistema também pode limitar a velocidade máxima em determinadas áreas ou rotas mais congestionadas e restringir o acesso a áreas onde possa incomodar pedestres, com objetivo de dar segurança e garantir um transporte mais “civilizado”. Após um som de alerta, os veículos param se o sistema de bordo detectar que o locatário está em nestas zonas, designadas no mapa do aplicativo do serviço.

“Estamos alinhados com o planejamento e desenvolvimento urbano da cidade, acompanhando o empenho da prefeitura em tornar Porto Alegre mais verde e em reduzir as emissões de poluentes com transporte”, ressalta Francisco Forbes, CEO da Whoosh no Brasil.

“O último Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Porto Alegre apontou que 67% das fontes emissoras são do transporte. A implantação dos patinetes, que são zero emissão, é uma excelente forma de atacarmos este problema e caminha em consonância com o nosso Plano de Ação Climática que busca estabelecer medidas concretas de redução de emissões de GEE, de mitigação e de adaptação”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Custo

Os usuários poderão utilizar os equipamentos ao custo de R$ 2,00 (dois reais) para o desbloqueio além de R$ 0,80 (oitenta centavos) a cada minuto de utilização. Por meio do app, será possível contratar um Whoosh Pass, com assinaturas diárias, semanais, mensais ou anuais.

Regras

Eles são chamados de equipamento de mobilidade individual autopropelido e possuem de uma a duas rodas, podem ser dotados de sistema de autoequilíbrio que estabiliza dinamicamente o equipamento.

O patinete possui motor de propulsão com potência nominal máxima de até 1000 W (mil watts) e velocidade máxima de até 32 km/h. Não exige habilitação e pode circular em áreas de circulação de pedestres, ciclovias e ciclofaixas de acordo com a regulamentação de cada cidade.

O uso de capacete não é obrigatório, porém a EPTC recomenda a sua utilização juntamente com os demais equipamentos de proteção como luvas e joelheiras.

Rede Cicloviária

O mapa com a localização de todos os trechos da rede cicloviária implantada na Capital está publicado no Portal de Transparência da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), na página do Observatório de Mobilidade, em eptctransparente.com.br. Seu objetivo é disponibilizar amplo acesso às informações de mobilidade da capital gaúcha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/orto-alegre-recebe-450-patinetes-eletricos-compartilhados/

Porto Alegre recebe 450 patinetes elétricos compartilhados

2023-10-27