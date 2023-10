Porto Alegre Porto Alegre tem fim de semana movimentado no esporte, com prova de corrida e torneios de futebol e basquete

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Campeonato Municipal de Várzea é um dos destaques, com jogos de veteranos e masters. (Foto: Mauro Moraes/PMPA)

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (Smelj) de Porto Alegre confirmou para este fim de semana uma agenda movimentada de atividades esportivas. O destaque da programações são campeonatos de basquete, vôlei, corrida e futsal, além da abertura do torneio de futebol de várzea.

– Basquete: os Jogos Abertos de Porto Alegre (Japa) terão partidas na categoria infantil de basquete masculino, a partir das 9h de sábado (28) e das 15h de domingo (29), no Parque Ararigboia (bairro Jardim Botânico, na Zona Leste), e a partir das 14h no Centro de Proteção da Infância e Juventude (CPIJ) do bairro Restinga (Zona Sul) – na rua Mississipi nº 130.

– Vôlei: ainda no sábado, a categoria juvenil do vôlei feminino entra em quadra para a mesma competição. A primeira partida está marcada para as 9h, no Colégio Bom Conselho – rua Ramiro Barcelos nº 996 (bairro Moinhos de Vento). Domingo, também às 9h, a programação continua na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) – avenida Coronel Marcos nº 1.000, bairro Ipanema (Zona Sul).

– Corrida – No domingo, a partir das 8h, a campanha de conscientização “Outubro Rosa” (sobre o câncer de mama) inspira a realização da 7ª Pink Run, a partir das 8h. A largada será próxima ao Gasômetro, na avenida Beira-Rio (Centro Histórico).

– Futsal – Também no domingo, a partir das 19h, será realizado o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho de Futsal, da Série Bronze, entre Vamo Dale F.C. e S.E.R Itacurubi. O local escolhido é o ginásio de esportes do bairro Passo das Pedras (Zona Norte) – rua Gaspar Francisco nº 100.

Várzea

Um dos eventos mais tradicionais da capital gaúcha no segmento esportivo, o Campeonato Municipal de Futebol de Várzea de Porto Alegre chega à sua 29ª edição neste sábado, em diferentes campos. As partidas começam às 13h30min na categoria Veterano (a partir dos 40 anos), ao passo que às 9h de domingo será a vez dos atletas Master (dos 48 anos em diante).

A competição é promovida pela Smelj e conta com 22 equipes de veteranos, que competem em sete chaves (seis com três e equipes e uma com quatro), mais 16 Master, em quatro chaves de quatro times. “O torneio ajuda a fomentar a prática do futebol em diferentes campos da cidade” ressalta a secretária municipal Débora Garcia.

Os duelos da primeira rodada foram divulgados nesta sexta-feira (27) no site prefeitura.poa.br. Confira a seguir os jogos deste fim de semana:

– Sábado (28), 13h30min. Local: Gleba – Flamengo do Morro x Ajax/DP3 (veteranos).

– Sábado (28), 13h30min. Local: Marinha – São Lourenço x Ajax do Pinheiro (veteranos).

– Sábado (28), 13h30min. Local: Padaria – Pedreira x Unidos da Martin (veteranos).

– Sábado (28), 13h30min. Local: Ararigbóia – Unidos da Zona Sul x Boka Braba (veteranos).

– Sábado (28), 13h30min. Local: Gleba – Tabajara x Cantão (veteranos).

– Sábado (28), 13h30min. Local: Serra Verde x Amigos da Bola (veteranos).

– Sábado (28), 13h30min. Local: Ararigbóia – Atlético Vila Ramos x Vila Real (veteranos).

– Domingo (29), 9h. Local: Marinha – Astro Clarão x Flamengo do Morro (masters).

– Domingo (29), 9h. Local: Padaria – Figueira (Parque dos Maias) x Racing (masters).

– Domingo (29), 9h. Local: Gleba – Guarani x Flamenguinho da Tuca (masters).

– Domingo (29), 9h. Local: Ararigbóia – Trevo x Última Hora (masters).

– Domingo (29), 11h. Local: Marinha – Vila Real x Progresso (masters).

– Domingo (29), 11h. Local: Padaria – Ravena x Paulo Berg (masters).

– Domingo (29), 11h. Local: Gleba – Amigos da Ceva x Jayme Telles (masters).

– Domingo (29), 11h. Local: Ararigbóia – São Lourenço x Pedreira (masters).

(Marcello Campos)

2023-10-27