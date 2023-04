Rio Grande do Sul 6º Festimel ocorre de 19 a 28 de maio em Balneário Pinhal

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Na programação constam desfiles temáticos, eventos institucionais e esportivos, concursos, espetáculos de teatro e shows. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O município de Balneário Pinhal, no litoral norte gaúcho, se prepara para o 6º Festimel – Feira do Mel e do Doce, que ocorre no Parque do Cidadão entre os dias 19 e 28 de maio, com uma extensa programação para todos os públicos. Além de espetáculos locais e regionais, um grande show nacional também movimentará a Capital Estadual do Mel.

Com o intuito de atuar no desenvolvimento e aprimoramento dos munícipes através de ações voltadas à diversidade, às manifestações artísticas e à valorização dos talentos locais, o 1º Festimel foi realizado em 1998, inspirado no trabalho de mais de 20 apicultores de pequeno e médio porte. Na época, as terras da cidade também abrigavam o trabalho do maior produtor individual do estado, que já registrava uma produção de 60 a 80 toneladas de mel por ano, chegando a atingir 10 mil colmeias.

Realizado a cada dois anos, o evento sofreu uma interrupção de treze anos entre a quarta e a quinta edições, sendo retomado em 2019. O 5º Festimel trouxe, em seu retorno, o resgate da tradição dos grandes eventos no município e região, incorporando à sua programação exposições apícolas, feira comercial e o Seminário Estadual de Apicultura.

Balneário Pinhal demonstra nos monumentos públicos que decoram a cidade o orgulho pela qualidade de seu produto mais famoso. Assim, em sua sexta edição, o Festimel pretende se consolidar como mais um marco na identidade local. De acordo com a prefeita Marcia Tedesco, o festival está no DNA da comunidade pinhalense, já que tem sua origem enraizada na produção de mel, que se tornou um dos principais itens da economia municipal. “Quando realizamos o 1º Festimel, nossa intenção foi dar visibilidade ao município e suas potencialidades. Hoje, já somos reconhecidos como a Capital Estadual do Mel. Por isso, chegarmos à 6ª edição comprova que acertamos o conceito e temos fortalecido nossa identidade”, pontuou a gestora que foi, também, uma das idealizadoras da festividade.

Durante o lançamento oficial da feira de 2023, realizado no dia 19 de abril, a prefeita enfatizou, ainda, os benefícios que o encontro oportuniza, destacando o fortalecimento da cadeia produtiva do mel, o fomento ao turismo no município e a geração de renda em diversos setores. Marcia também visitou a Rede Pampa na última semana para divulgar o evento.

Para essa edição é esperado um público superior a 40 mil pessoas nos 10 dias de Festimel. O acesso terá o valor simbólico de R$ 10 por dia (ingresso inteiro) e R$ 5 a meia-entrada. No dia da abertura, 19 de maio, o ingresso custará apenas R$ 2.

Na programação constam desfiles temáticos, com participação de alunos das escolas municipais, eventos institucionais e esportivos, espetáculo de teatro gaúcho Ay mi amore, 24ª Seminário Estadual de Apicultura, 18ª Encontro Estadual de Meliponicultura, 23º Concurso Estadual da Qualidade do Mel, 1º Concurso Estadual da Qualidade do Mel de Abelha sem ferrão e 23ª Expoapis. Entre os shows programados, além de artistas locais como a DJ Ana Muhlen e o DJ Fermy, se destacam atrações regionais como Luiza Barbosa, Guri de Uruguaiana, Tchê Garotos, Tchê Barbaridade, Cia Show 4 e o show nacional da dupla Hugo e Tiago. Mais informações e programação completa em www.festimel.com.br.

