Política Desfile do 7 de Setembro em Brasília: governo espera público de 30 mil pessoas e presença na arquibancada tem inscrição prévia

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Primeira cerimônia do governo Lula terá contraponto a pautas de Bolsonaro. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro desfile de 7 de Setembro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve reunir cerca de 30 mil pessoas em Brasília, segundo estimativas do governo. Desse total, aproximadamente seis mil vão acompanhar o desfile nas arquibancadas que já estão montadas no corredor ministerial.

Nesse sábado, a Esplanada dos Ministérios foi fechada para um ensaio da cerimônia e para a apresentação do trajeto de Lula, que deve passear em carro aberto. Não houve a participação de autoridades do Executivo no ensaio. A tribuna de honra do presidente deve contar com a presença de aproximadamente 200 autoridades, incluindo ministros, membros do Congresso e Judiciário e representantes das Forças Armadas.

A cerimônia cívico-militar terá início às 9h, com o slogan “Democracia, Soberania e União”. A passeata será mais rápida do que ano anteriores, com uma previsão de duas horas. As pessoas que ficarão nas arquibancadas fizeram uma inscrição prévia.

O 7 de setembro deste ano está com quatro eixos temáticos, incluindo pautas que foram centrais nas críticas ao governo de Bolsonaro:

– Saúde e Vacinação;

– Defesa da Amazônia;

– Paz e Soberania;

– Ciência e Tecnologia.

A organização do evento está sendo feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), pelo Ministério da Defesa e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Pronunciamento e viagem

Na noite do dia 6 de setembro, está prevista um pronunciamento de Lula em cadeia nacional de televisão e rádio. Neste momento, o presidente deve falar da defesa da democracia e pedir união nacional, segundo a Secom.

No dia 7, após a cerimônia, o presidente irá direto para a base aérea de Brasília. Lula vai viajar para Nova Délhi, na Índia, onde participará da Cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do globo. O encontro ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro.

Roteiro

Confira o que está previsto para ocorrer no desfile:

– Passagem das tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea);

– Apresentação de escolas públicas do Distrito Federal;

– Apresentação de profissionais do Corpo de Bombeiros;

– Show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, da FAB.

Reforço na segurança

O governo do Distrito Federal solicitou ao Ministério da Justiça que a Força Nacional ajude a fazer a segurança do desfile. A governadora interina do DF, Celina Leão, também determinou a criação de um gabinete de mobilização para a data, com representantes de ministérios, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na última semana, o secretário-executivo da Justiça, Ricardo Cappelli, recebeu Celina. O encontro ocorreu após a pasta enviar ao GDF ofício alertando sobre vídeos que circulam nas redes sociais conclamando para manifestações durante o evento. O objetivo é evitar episódios como os ataques de 8 de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/7-de-setembro-governo-espera-publico-de-30-mil-e-presenca-na-arquibancada-tem-inscricao-previa/

Desfile do 7 de Setembro em Brasília: governo espera público de 30 mil pessoas e presença na arquibancada tem inscrição prévia

2023-09-02