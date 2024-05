Rio Grande do Sul 70 mil sanduíches para doação a desabrigados e equipes de resgate

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Iniciativa é de alunos e professores de diferentes cursos e funcionários da UCS, e também de voluntários. (Foto: Bruno Zulian)

Alunos e professores de diferentes cursos e funcionários da UCS, além de voluntários da comunidade, prepararam cerca de 70 mil sanduíches para doação a desabrigados e equipes de resgate. Eles se revezaram no Bloco 57 do Campus-Sede, onde também são recebidas doações de biscoitos, leite e frutas.

Os lanches e demais alimentos são transportados do Aeroporto Regional de Caxias por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), com destino a pontos de triagem de doações em outras cidades da Serra e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os pães, presunto e queijo são doados pela comunidade, empresas e instituições. Coordenada pelas professoras do curso de Nutrição Gabriela Chilanti e Pamela Antoniazzi, a ação não ocorre neste final de semana, mas retorna nesta segunda-feira (13).

“No início, pensávamos em preparar algo em torno de 500 sanduíches, mas a adesão à iniciativa foi tão grande que chegamos a 70 mil”, comemora Gabriela.

Como ajudar: doando insumos para os sanduíches, biscoitos, leite e frutas. Para atuar como voluntário, é preciso contatar um desses telefones: (54) 99991.8837 ou (54) 99636.6311 (neste telefone também é possível fazer PIX para doação).

Juventude

Ainda sem saber quando poderá retomar os jogos e com a previsão de retorno aos treinos nesta terça-feira, dia 14 de maio, os jogadores do Juventude se dedicam ao auxílio às vítimas das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul.

Na última quinta-feira (09), o meia Nenê ajudou os funcionários do clube na distribuição dos sanduíches feitos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra.

Mais de 600 lanches foram levados até a igreja Elcana Church na cidade. Os mantimentos são encaminhados para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul de cidades próximas.

O meia e a esposa aproveitaram para visitar a sede do projeto e conhecer mais sobre o trabalho dos voluntários.

Hamburgueria

Em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, toda ajuda é sempre bem-vinda. No Distrito Federal, cerca de 78 hamburguerias da cidade vão se reunir, neste sábado (11), a partir das 11h, para vender sanduíches pelo preço promocional de R$ 20. Todo valor arrecadado será destinado às vítimas das enchentes no RS.

As hamburguerias estimam a venda de cerca de 10 mil sanduíches. O objetivo é arrecadar aproximadamente R$ 300 mil reais durante o evento. Entre os estabelecimentos participantes da ação, estão nomes como Geléia Burger, Dog no Molho e Kombinado Burger, além de tantos outros que resolveram se unir em um gesto de empatia e generosidade.

