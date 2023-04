Brasil 75% dos municípios brasileiros registram casos de dengue em 2023

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Em março houve um pico da doença, com 45.442 novos casos em apenas três dias. (Foto: EBC)

O Brasil registrou 173 mortes por dengue em 2023, ou seja, aproximadamente duas mortes por dia, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde.

Os dados atualizados nessa semana apontam que 4.231 municípios notificaram casos de dengue (75%), o que significa que apenas 1.339 municípios brasileiros não registraram de pacientes infectados pelo Aedes aegypti.

O boletim epidemiológico ainda aponta:

– Além das 173 mortes por dengue já confirmadas no ano, outras 234 estão em investigação, segundo o boletim da 13° semana epidemiológica de 2023;

– O número corresponde a um aumento de 41% em relação ao número de casos no mesmo período do ano passado.

– Em março houve um pico, quando os casos prováveis saltaram de 327.938 no dia 17, para 373.380 no dia 20. Isso representou um aumento de 45.442 casos em apenas três dias.

– Atualmente existem 584.113 casos prováveis da doença em apuração.

Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a primeira vacina para pessoas que nunca entraram em contato com a doença, a Qdenga (TAK-003), do laboratório japonês Takeda Pharma. Ela deve chegar nas clínicas particulares do país no segundo semestre deste ano, mas ainda não há previsão de inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS).

Recorde histórico

O ano de 2022 foi o mais mortal para a dengue no Brasil, com um total acumulado de 1.016 mortes. Isso é mais do que o registrado nos últimos seis anos.

O pico dos casos aconteceu na semana epidemiológica 17, no início de maio. Em comparação com 2021, os aumentos das arboviroses foram de 162,5% nos casos de dengue, 78,9% nos registros de chikungunya e 42,0% nas ocorrências de zika.

Veja em ordem decrescente quais foram as regiões e municípios com mais casos da doença no país em 2022.

– São Paulo foi o estado da região Sudeste com o maior registro de dengue: A região Sudeste registrou 33,1% dos casos de dengue identificados em todo o Brasil. Deste total, somente no estado de São Paulo foram registrados, 355,4 mil, ou 73,9% dos casos de dengue ao todo.

– Goiás foi o estado da região Centro-Oeste com o maior registro de dengue: O Estado registrou 214,7 mil casos de dengue O número de diagnósticos é o maior da região, que registrou 348,6 mil casos no ano passado, com incidência de 2.086 casos a cada 100 mil habitantes.

– Bahia foi o estado da região Nordeste com o maior registro de dengue: Em 2022, a Bahia registrou 36,2 mil casos prováveis de dengue. Em comparação com 2021, a dengue com crescimento de 162,5% nos registros.

– Paraná foi o estado da região Sul com o maior registro de dengue: O município de Joinville ficou entre as cidades brasileiras com os maiores registros de dengue no País. Somente lá, foram identificados 21,3 mil casos, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

– Tocantins foi o estado da região Norte com o maior registro de dengue: Foram registrados mais de 21 mil casos no estado, o que equivale ao índice de 1,3 mil para cada 100 mil habitantes. Isso é o dobro da média do país, de 631,3 para 100 mil pessoas, e o triplo da média do Norte, de 405,1.

