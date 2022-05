Mundo 77° aniversário do Dia da Vitória: em discurso sem novidades, Putin culpa a Otan por invasão russa à Ucrânia

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

O presidente russo, Vladimir Putin, comparou a trajetória de suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória de seu país sobre a Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. (Foto: Divulgação)

O presidente russo, Vladimir Putin, comparou nesta segunda-feira (9) a trajetória de suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória de seu país sobre a Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Em discurso sem novidades para celebrar o 77º Dia da Vitória, data que marca a derrota dos alemães na Rússia, Putin alegou que “foi forçado” pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a atacar o país vizinho.

O discurso chamou a atenção dos países do Ocidente, que esperavam um anúncio de escalada na guerra da Ucrânia. O serviço de inteligência dos Estados Unidos afirmou na semana passada que Moscou poderia usar a data para fazer uma declaração formal de guerra. No entanto, Putin não fez nenhum novo anúncio e se dedicou a tentar incentivar suas tropas evocando os soldados da 2ª Guerra Mundial.

Dirigindo-se a centenas de militares na Praça Vermelha, Putin condenou o que chamou de ameaças externas para enfraquecer e dividir a Rússia, e repetiu argumentos familiares que ele usou para justificar sua invasão – que a Otan estava criando ameaças logo em seguida às suas fronteiras.

“Defender a pátria quando seu destino está sendo decidido sempre foi sagrado”, disse ele. “Hoje você está lutando por nosso povo em Donbas, pela segurança da Rússia, nossa pátria.”

Em 11 minutos de discurso, no entanto, Putin não mencionou a Ucrânia pelo nome, não fez nenhuma avaliação do progresso na guerra e não deu nenhuma indicação de quanto tempo poderia continuar.

Também não houve menção à batalha por Mariupol, a cidade no sul da Ucrânia que Moscou afirma ter conquistado, mas onde soldados ucranianos resistem no complexo metalúrgico de Azovstal.

Putin comparou repetidamente a guerra – que ele descreve como uma batalha contra perigosos nacionalistas “nazistas” na Ucrânia – ao desafio que a União Soviética enfrentou quando Adolf Hitler invadiu em 1941.

O líder russo disse ainda ter certeza de que a “operação militar especial”, como seu governo chama a guerra na Ucrânia, alcançará o resultado esperado por ele.

Reações

Em reação à celebração russa, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que é a Rússia que está encenando uma “reencenação sangrenta do nazismo” na Ucrânia.

Em discurso feito enquanto caminhava pelas ruas de Kiev, Zelensky disse que “não permitiremos que ninguém roube nenhum pedaço de nossa terra”.

Já o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, afirmou acreditar que a Ucrânia derrotará as tropas da Rússia. Wallace declarou que, para Putin, “não pode haver um dia da vitória, apenas da desonra e da derrota segunda na Ucrânia”. As informações são do portal de notícias G1.

