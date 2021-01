Brasil 79% dos brasileiros pretendem se vacinar contra o coronavírus, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (23) aponta que 79% dos brasileiros pretendem se vacinar contra o coronavírus. O índice representa um aumento de seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em dezembro.

Dezessete por cento dos entrevistados afirmaram que não tomarão a vacina, e 4% não sabem. Em dezembro, 22% haviam dito que não pretendiam receber o imunizante, enquanto 5% afirmaram que não sabiam se iriam se vacinar.

Quando questionados se consideravam a pandemia controlada no Brasil, 62% disseram que ela está fora de controle, 33% afirmaram que está em parte controlada, 3% avaliaram que está totalmente controlada e 2% não sabem.

Segundo o levantamento, 44% das pessoas têm muito medo de contrair o coronavírus, 33% têm um pouco de medo, 16% não têm medo e 7% dos entrevistados já tiveram a doença.

A pesquisa do Datafolha foi realizada com 2.030 brasileiros adultos, pelo telefone celular, em todos os Estados do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

