Porto Alegre Idosos que vivem em instituições de longa permanência são vacinados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A imunização ocorreu em instituições localizadas na Zona Sul da Capital Foto: Divulgação/PMPA A imunização ocorreu em instituições localizadas na Zona Sul da Capital. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Cerca de 1 mil idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência na Zona Sul de Porto Alegre receberam, neste sábado (23), a primeira dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde para intensificar a vacinação na região, que concentra a maior parte dos idosos residentes em asilos e clínicas geriátricas. O trabalho começou pela manhã, com um encontro de profissionais de saúde e voluntários em frente ao Jockey Club do Rio Grande do Sul, na avenida Diário de Notícias.

A imunização teve prosseguimento ao longo do dia, com a participação de dez equipes. A segunda dose da vacina será aplicada daqui a 28 dias. O prefeito Sebastião Melo esteve na concentração das equipes e agradeceu a colaboração de todos os envolvidos.

“Quando o trabalho é coletivo e todos ajudam, tudo fica muito melhor. Quero agradecer enormemente aos voluntários, às equipes de saúde, ao Exército e às universidades. Eles merecem todo o aplauso e carinho da sociedade de Porto Alegre”, afirmou Melo.

O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, também salientou a importância do trabalho voluntário. Neste domingo (24), das 8h às 12h, a vacinação será realizada em idosos com mais de 75 anos acamados em suas residências.

Familiares dessas pessoas podem entrar em contato pelo telefone 156 ou pelo link https://156web.procempa.com.br para fazer o registro do pedido de vacina. As equipes da saúde farão o agendamento para a imunização desses idosos em casa.

No momento, a vacina está sendo aplicada em idosos de instituições de longa permanência, idosos acamados e profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate à Covid-19 em hospitais. Cerca de 19 mil pessoas já foram vacinadas na Capital. Os dados sobre a vacinação contra o coronavírus podem ser acessados aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre