Na vida pessoal, 47% dos pesquisados sentem que os amigos e familiares estão sendo muito impactados com a crise do novo coronavírus.

Ansiedade

Uma pesquisa do LinkedIn, que ouviu 2 mil profissionais em home office na segunda quinzena de abril, indica que 62% estão mais ansiosos e estressados com o trabalho do que antes.

Veja outros resultados da pesquisa: