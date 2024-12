Futebol 85% dos clubes brasileiros podem ser impactados por eventos climáticos nos próximos 10 anos, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inundações, secas, ondas de calor e queimadas são grandes ameaças para os clubes brasileiros Foto: Reprodução/Internacional/Instagram Inundações, secas, ondas de calor e queimadas são grandes ameaças para os clubes brasileiros. (Foto: Reprodução/Internacional/Instagram) Foto: Reprodução/Internacional/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo uma pesquisa feita pela consultoria ERM (Environmental Resources Management) e encomendada pelo Terra FC, quase todos os clubes do Campeonato Brasileiro de 2024 tem altos riscos de sofrerem com eventos climáticos extremos nos próximos 10 anos. Aproximadamente 17 dos 20 integrantes (85%) da última edição do Brasileirão.

Devido as frequentes mudanças climáticas acontecendo da Terra, eventos como enchentes, inundações, ondas de calor, queimadas e secas devem ser principais preocupações. As alterações significativas nos padrões de temperatura, chuvas e ventos tem sido intensificadas pelo aquecimento global.

“Temos poucos estudos com essa abordagem. O mais importante é trazer o futebol para a discussão das mudanças climáticas, o esporte no geral. É uma plataforma interessante de disseminar conhecimento, sobre um tema muito relevante para toda a humanidade. O futebol pode ser impossibilitado, a depender de como as coisas avançarem nesse tema. Precisamos fazer essa discussão com informação científica” disse Fred Seifert, sócio da ERM, que liderou a elaboração do relatório.

Mais de 40% dos clubes estão suscetíveis a sofrerem fortes impactos por inundações, e 55% deles possuem alto risco de sofrer por queimadas.

Os 11 clubes mais ameaçados por queimadas nos próximos 10 anos são Atlético-GO, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. E os quatro do Rio de Janeiro tem alto risco de enfrentar inundações, como aconteceram no Rio Grande do Sul em 2024, que forçou o adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro e obrigou Grêmio e Inter a mandarem seu jogos fora de seus estádios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/85-dos-clubes-brasileiros-podem-ser-impactados-por-eventos-climaticos-nos-proximos-10-anos-diz-pesquisa/

85% dos clubes brasileiros podem ser impactados por eventos climáticos nos próximos 10 anos, diz pesquisa

2024-12-20