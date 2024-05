Porto Alegre Mais de 1000 toneladas de resíduos são retirados das ruas de Porto Alegre

Somente nesta semana foram recolhidas 630 toneladas. Foto: Alex Rocha/PMPA Somente nesta semana foram recolhidas mais de 600 toneladas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Até o momento, as equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre (DMLU) recolheram mais de 1000 toneladas de resíduos diversos, lodo e entulhos nos pontos onde a água baixou e estão secos. Somente nesta semana foram recolhidas 630 toneladas até esse sábado (18).

Cerca de 120 garis das seções Sul, Norte, Centro, Extremo-Sul e Leste executaram os serviços de raspagem de lodo, varrição de resíduos e remoção de materiais acumulados como móveis e eletrodomésticos estragados. Nesta semana foram utilizados 19 caminhões e sete retroescavadeiras para auxílio dos trabalhos nos bairros.

Os serviços já foram executados nas partes secas de algumas ruas dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus, Praia de Belas, algumas partes de ruas em Ipanema e Guarujá, Vila Cristal no bairro Cristal, frente (parte seca) da Vila dos Sargentos na Serraria, partes do bairro Santa Maria Goretti e algumas partes de vias secas nos bairros Lami e Belém Novo.

Um mutirão de limpeza foi executado neste sábado, na Vila Elizabeth e no bairro Sarandi, na Zona Norte da cidade. Os serviços de raspagem de lodo, coleta de resíduos diversos, como móveis e eletrodomésticos estragados, restos de madeira, entre outros, foram feitos por 40 garis. Os trabalhos tiveram o auxílio de sete caminhões e três retroescavadeiras.

No bairro Sarandi, a equipe conseguiu acesso nas ruas Francisco Pinto da Fontoura, Bento Rosa e Rocco Aloise. Na Vila Elizabeth, foram atendidas vias como as avenidas 21 de Abril, dos Gaúchos e Toledo Piza e as ruas Fábio Carneiro de Lima, Vieira da Silva e Domingos de Abreu. Para acesso a outros locais, o DMLU aguarda que as águas recuem mais.

Trabalhadores imunizados

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde aplicaram vacina contra a gripe (influenza) e tétano em um grupo de garis nesta semana. A iniciativa visa dar início à imunização dos trabalhadores que atuam na força-tarefa de limpeza da cidade. Foram aplicadas 110 doses.

“Esta ação é mais um cuidado com os nossos colaboradores, uma categoria tão estratégica e querida de todos nós. É um esforço coletivo em prol da saúde dos trabalhadores, a fim de imunizar nossos garis que estão na linha de frente da cidade nesta situação de calamidade”, destaca o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.

Para o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, a ação é uma entre tantas outras que estão sendo realizadas no município para imunizar a população. “Precisamos proteger os nossos trabalhadores de todas as áreas, principalmente aqueles que estão à frente do cuidado com as pessoas e a cidade.”

A iniciativa segue até o final deste mês. Foi disponibilizado o atendimento de seis Unidades de Saúde aos trabalhadores da limpeza, conforme a região de atuação de cada equipe.

Confira os locais:

– Clínica da Família Modelo (7h às 21h) para a Seção Centro: Embaixo do Viaduto da Conceição – Centro Histórico, Porto Alegre

– Unidade de Saúde Santo Agostinho (8h às 17h) para a Seção Norte: Rua Fioravante Schiavi, 790 – Sarandi, Porto Alegre

– Unidade de Saúde Glória (7h às 19h) para a Seção Glória: Rua Nossa Senhora das Graças, 129 – Glória, Porto Alegre

– US Maria da Conceição Marcelo Martins Moreira (7h às 19h) para a Seção Verdes: Rua Humberto de Campos, 746 – Partenon, Porto Alegre

– Clínica da Família Álvaro Difini (7h às 21h) para a Seção Extremo-Sul: Av. Edgar Pires de Castro, 3442 – Restinga, Porto Alegre

– Unidade de Saúde Pitinga (8h às 17h) para a Sede Social: Estrada João Antônio da Silveira, 6800 – Restinga, Porto Alegre

