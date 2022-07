Acontece “94% dos brasileiros têm ou já tiveram um produto Tramontina”, revela Clovis Tramontina em palestra na PUCRS

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

No final de 2021, o empresário deixou a presidência da Tramontina para se dedicar à formação de lideranças. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

“Paixão, Força e Coragem”. Este é o título da biografia e da palestra realizada por Clovis Tramontina na abertura da Jornada Acadêmica da Escola Politécnica da PUCRS, em Porto Alegre, na quarta-feira (13). O empresário ficou 30 anos no comando da empresa criada por seu avô, há 111 anos, na cidade de Carlos Barbosa (RS), e compartilhou com os universitários as suas memórias e segredos de uma trajetória profissional de tanto sucesso.

Desde sempre Clovis frequentou o negócio familiar, mas foi em 1980, com 25 anos, que ele passou a integrar efetivamente o quadro de funcionários. Trabalhou com vendas por mais de uma década e posteriormente foi promovido à presidência da Tramontina. Na época, a marca era conhecida apenas no Rio Grande do Sul e, a partir de um grande investimento em marketing, tornou-se uma das mais conhecidas no Brasil. Atualmente, o empreendimento possui unidades em quase todos os continentes, estando presente em cerca de 120 países.

“94% dos brasileiros têm ou já tiveram um produto Tramontina”, conta Clovis. “Isso significa que temos um mercado enorme a ser explorado, esses 6%”, completa. Com um portfólio de 22 mil itens e produção anual de 500 milhões de talheres, a empresa investe em inovação e desenvolvimento: “Temos 841 robôs. E isso não tirou o trabalho de ninguém, muito pelo contrário – aumentou a qualidade e a quantidade de empregos”, afirmou, lembrando que durante a pandemia a companhia contratou mais de dois mil funcionários.

Durante o evento, ele ainda destacou o sentimento familiar e de pertencimento que segue na Tramontina até os dias de hoje, visto que é muito comum famílias inteiras trabalharem juntas. “A cultura de uma empresa passa por valores, e nosso maior valor são as pessoas. Elas fazem seus projetos de vida aqui dentro e isso nos orgulha muito”, diz o empresário, que agora aposta nessas relações para desenvolver novas lideranças.

