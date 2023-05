Brasil 97 milhões de brasileiros já podem tomar a vacina bivalente contra a covid

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pelo menos 17 cidades gaúchas já estão vacinando com a bivalente pessoas com 18 anos ou mais, (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De acordo com o Ministério da Saúde, 97 milhões de brasileiros já podem se imunizar com a vacina bivalente contra a covid e a meta da pasta é vacinar 95% desse público. Trata-se da versão mais atualizada do imunizante, que protege contra o coronavírus e suas variantes. Ela pode ser aplicada em quem já tomou pelo menos duas doses do esquema normal, sendo a última delas há, no mínimo, quatro meses.

De acordo com levantamento, pelo menos 17 capitais do País estão vacinando com a bivalente quem tem 18 anos ou mais. Em Belo Horizonte, a expectativa é 1,2 milhão de pessoas nessa faixa etária sejam imunizadas.

O município gaúcho de Torres também anunciou a inclusão da faixa etária acima de 18 anos. Ao menos outras 16 cidades do Estado também já ampliaram para esse grupo. São elas: Alvorada; Canela; Campo Bom; Charqueadas; Dois Irmãos; Farroupilha; Flores da Cunha; Garibaldi; Montenegro; Parobé; Passo Fundo; Santo Antônio da Patrulha; São Lourenço do Sul; São Sebastião do Caí; Sapiranga; Sapucaia do Sul; Uruguaiana; Taquara; São Leopoldo; Caxias do Sul; Lindolfo Collor, e Bento Gonçalves.

Já a capital Porto Alegre segue a faixa de vacinação com a bivalente ainda nos 30 anos. O grupo se soma às pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, ter feito pelo menos duas doses anteriormente. São 33 locais aplicando o imunizante.

Na última semana, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) definiu a ampliação da recomendação da dose bivalente para toda a população acima dos 18 anos.

São Paulo

Na cidade de São Paulo, a imunização de quem tem mais de 40 começa nesta quarta (03). A capital paulista ainda não segue a orientação do Ministério da Saúde de vacinar todos os adultos.

Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que aguarda a entrega de novas doses para ampliar a vacinação com a bivalente. A secretaria de Saúde do estado de São Paulo, responsável pela distribuição, informou que enviou aos municípios todas as 600 mil doses disponíveis em estoque e que, no fim da semana passada, recebeu mais 1,3 milhão doses do Ministério da Saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/97-milhoes-de-brasileiros-ja-podem-tomar-a-vacina-bivalente-contra-a-covid/

97 milhões de brasileiros já podem tomar a vacina bivalente contra a covid

2023-05-02