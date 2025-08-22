Colunistas A adultização das crianças e a infantilização dos adultos

Por Luís Eduardo Souza Fraga | 22 de agosto de 2025

A adultização de crianças é o tema da hora, apesar desse fato acontecer há muito tempo. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A sociedade mundial está em transformação e isso traz muitos problemas, com o advento da internet vemos acontecer de tudo, o tempo todo, o que causa a muita gente um sentimento de espanto e estranhamento, inclusive provocando um impacto cultural para muitas pessoas.

Mas a sensação que temos é que aqui no Brasil quase sempre a situação é mais ampla, complexa e grave!

A adultização de crianças é o tema da hora, apesar desse fato acontecer há muito tempo, mas que bom que está em pauta, pois é necessário debater e buscar soluções.

Observando sociologicamente a adultização de crianças podemos nos remeter aos pequenos que, desde sempre, são exploradas no trabalho, muitas sem sequer ter a oportunidade de estudar e quando vai a escola, pouco produz, pois no outro turno trabalha e se desgasta tanto que falta energia para estudar de verdade e não somente frequentar a escola, como muitos fazem.

Também temos crianças que, muitas vezes, assumem o papel do adulto da casa, encarregando-se das funções da mãe, quando é responsável pelos irmãos mais novos, cuidando deles, limpando a casa, preparando os alimentos e até ministrando remédios aos mais novos! Isso também é exploração de menor!

Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, apenas nos dois últimos anos, mais de 6,3 mil crianças foram retiradas do trabalho infantil, mas com certeza há um número muito maior que ainda não foi identificado.

Temos toda essa triste realidade envolvendo nossas crianças e muito mais, que dariam horas de explanações, mas atualmente, dado ao alcance das redes sociais, passamos a ver e saber de tudo o tempo todo e agora, surgem casos de explorações absurdas de crianças nas redes digitais, bem além das já citadas, desta feita com outro caráter, mas também às explorando em formas de trabalhos modernos, nada condizentes com a sua condição de crianças e isso é crime, tanto é, que os infratores estão sendo responsabilizados.

Vemos todos os dias crianças tendo suas infâncias negligenciadas em sua própria casa, nas sinaleiras das ruas, no trabalho de toda ordem e, atualmente, com a exposição e exploração de seus corpos e imagens, em todo o tipo de situação nas redes sociais e isso fere as leis que as protegem, mas também e com certeza, o mais grave disso tudo, fere e compromete o futuro delas!

Como sociedade precisamos evoluir e não involuir, proteger a infância e a adolescência é fundamental para um futuro promissor, se isso não acontecer pagaremos um preço alto, como inclusive já estamos pagando, em várias questões.

Um exemplo desse preço a pagar é a “infantilização” de adultos!

Pasmem, mas é verdade, estamos vivendo um momento difícil da sociedade mundial e aqui no Brasil me parece que é pior, pois ao meu ver, uma parte considerável da sociedade brasileira adora uma “modinha”!

Entre essas, agora surgiu a chupeta para dormir, sim, isso mesmo, adultos “infantilizados”, que além de tudo que vemos diariamente e nada mais me surpreende, agora também mais essa situação!

Tudo isso contribui para formar adultos frágeis e com dificuldades de enfrentar a vida e os problemas reais, por esses e outros motivos, os jovens estão permanecendo mais tempo na casa dos pais, como se fossem crianças.

O Brasil é quem padece, pois carecemos de mão de obra qualificada e não as temos e isso compromete o crescimento do país, os motivos são muitos, mas enquanto adultos passam o final de semana jogando videogame e dormindo de chupeta, por certo faltará tempo para buscar a qualificação profissional e a oportunidade para projetar o futuro, enquanto isso a casa dos pais é o refúgio seguro, para quem ainda pensa e se comporta como criança!

Prof. Luís Eduardo Souza Fraga

Historiador e Escritor

fragaluiseduardo@gmail.com

Voltar Todas de Colunistas

