Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Autoridades alemãs irão se reunir com fabricantes de vacinas na segunda-feira para discutir a questão. (Foto: Reprodução/Niaid)

O governo alemão ameaçou levar à Justiça os laboratórios que não “respeitarem suas obrigações” de entrega de vacinas contra o coronavírus na União Europeia (UE), em meio a uma batalha entre o bloco europeu e o Reino Unido pelas vacinas devido ao atraso no fornecimento da AstraZeneca.

“Se há empresas que não respeitam suas obrigações, teremos que decidir sobre consequências judiciais” , ameaçou o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, em entrevista ao jornal alemão Die Welt. Nenhuma empresa pode favorecer outro país em detrimento da UE.

Nas últimas semanas, as relações entre os dirigentes europeus e a AstraZeneca se tensionaram fortemente devido aos atrasos do laboratório britânico em entregar sua vacina contra a Covid-19. O grupo explicou que só poderia entregar “a quarta parte” das doses inicialmente prometidas à UE no primeiro trimestre do ano, alegando uma “queda de rendimento” em uma fábrica europeia.

A UE, por sua vez, acusou implicitamente a AstraZeneca de favorecer o Reino Unido na distribuição de suas vacinas, em detrimento de suas obrigações contratuais com o bloco. Os europeus reagiram adotando um mecanismo de controle às exportações de vacinas produzidas em seu território. Este mecanismo permitirá “acelerar a vacinação”, segundo Altmaier.

No entanto, o grupo britânico não é o único laboratório a atrasar suas entregas, causando descontentamento entre os dirigentes europeus. Na semana passada, a Itália ameaçou o laboratório americano Pfizer de apresentar ações legais pelos atrasos na distribuição de sua vacina contra o coronavírus.

Nesta segunda, será celebrada na Alemanha uma reunião em nível nacional entre as autoridades e os fabricantes de vacinas para discutir esta questão. AUE autorizou o uso da vacina da AstraZeneca, que se tornou a terceira a obter a permissão da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), depois dos imunizantes da Pfizer/BioNTech, em 21 de dezembro, e da Moderna, em 6 de janeiro.

Portugal

O ministério da Defesa da Alemanha afirmou que enviará militares e equipamentos para Portugal para ajudar o país no combate à covid-19. Portugal enfrenta atualmente uma explosão de casos e óbitos, que deixou seu sistema de saúde à beira do colapso.

“Vamos apoiar Portugal com equipes médicas e equipamentos”, disse o ministério. Detalhes da missão serão divulgados nos próximos dias. De acordo com a revista Der Spiegel, a Bundeswehr (Forças Armadas alemãs) pretende enviar 27 médicos e paramédicos a Portugal, que deverão permanecer no país por três semanas, assim como respiradores móveis e leitos. O ministério da Defesa não quis comentar as informações divulgadas na reportagem.

A Der Spiegel relatou ainda que especialistas da Bundeswehr enviados à Portugal para analisar a situação descrevem um cenário catastrófico, com um sistema de saúde completamente sobrecarregado e cerca de 70% dos funcionários de equipes de enfermagem de hospitais infectados com o coronavírus.

Além da Alemanha, a Áustria também prometeu ajuda a Portugal e se ofereceu para receber pacientes graves de covid-19. O primeiro-ministro austríaco, Sebastian Kurz, disse que detalhes, como o número de pacientes transferidos, precisam ainda ser acertados.

“É um imperativo da solidariedade europeia ajudar a salvar vidas rapidamente e sem burocracia”, acrescentou o premiê. Desde o início da pandemia, a Áustria recebeu pacientes da França, Itália e Montenegro.

