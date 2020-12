Mundo A Alemanha é o terceiro país da União Europeia a iniciar a vacinação contra o coronavírus

Mulher de 101 anos foi a primeira a receber a vacina da Pfizer/BioNTech. (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 101 anos se tornou a primeira alemã a receber uma vacina contra o coronavírus no sábado (26), um dia antes do início oficial da campanha de vacinação do país, informou a emissora local MDR. A mulher, de Halberstadt, na serra do Harz, identificada como Edith Kwoizalla, mora em um asilo para idosos, onde 40 residentes e 11 funcionários foram vacinados com a primeira dose do imunizante desenvolvido pela Pfizer em parceria com a BioNTech.

Hungria e Eslováquia também começaram suas campanhas de vacinação no sábado (26), furando o planejamento da União Européia de iniciar a aplicação das doses em todo o bloco neste domingo.

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, disse que caminhões estavam a caminho para entregar a vacina em asilos, que são os primeiros na fila para receber a vacina. O governo federal está planejando distribuir mais de 1,3 milhão de doses de vacinas para as autoridades de saúde locais até o final deste ano e cerca de 700 mil por semana a partir de janeiro.

“Pode haver alguns soluços em um ponto ou outro no início, mas isso é normal quando um processo logisticamente complexo começa”, disse Spahn. A Alemanha, com uma população de 83 milhões, construiu mais de 400 centros de vacinação, incluindo locais como os antigos aeroportos Tegel e Tempelhof de Berlim e o salão de feiras de Hamburgo.

A vacinação será gratuita e disponível para todos a partir de meados de 2021, quando se espera que os grupos prioritários tenham concluído as campanhas de vacinação. Não há obrigação de ser vacinado. O número de casos confirmados de Covid-19 na Alemanha no sábado (26) foi de 14.455, totalizando 1.627.103, de acordo com dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas. Mais de 29 mil pessoas morreram no total.

Mulheres

A Alemanha, cuja chanceler Angela Merkel é a chefe de Estado há mais tempo no cargo no mundo, tem um dos piores registros de promoção de mulheres nos negócios na Europa.

O projeto de lei de cotas – que pede às empresas que tenham pelo menos uma mulher em seus conselhos de administração – aumentará a participação de mulheres executivas para cerca de 15%, elevando a classificação da Alemanha do 24º lugar para perto do 17º entre os 27 países membros da União Europeia, de acordo com o Boston Consulting Group.

“Não acredito que isso vá criar o impacto que você deseja”, disse em entrevista Maria Ferraro, diretora financeira da Siemens Energy e entre as poucas mulheres de destaque na Alemanha corporativa. “Um indivíduo que é diferente não resolve, embora seja um progresso.”

O projeto, que será apresentado ao gabinete nos próximos dias, exige que conselhos com quatro ou mais membros tenham pelo menos uma mulher.

Mas como não exige nada de conselhos com menos de quatro membros ou daqueles que já têm uma executiva, isso afetaria apenas cerca de 30 das 107 maiores empresas do país.

A proporção de mulheres em conselhos executivos nas 30 maiores empresas listadas da Alemanha caiu 1,9 ponto percentual neste ano para 12,8%, em comparação com 28,6% nos EUA, segundo a Allbright Foundation, que promove a diversidade na gestão. Cerca de um terço das 100 maiores empresas da Alemanha não tem mulheres em seus conselhos de administração.

No entanto, das 100 maiores empresas listadas, as 30 com maior diversidade de gênero superaram o índice DAX de referência em mais de dois pontos percentuais.

E se a Alemanha corporativa não aderir à diversidade de gestão de forma mais completa, corre o risco de prejudicar sua vantagem competitiva, adverte Ferraro.

Em 2001, sob o comando do então chanceler Gerhard Schroeder, os líderes empresariais se comprometeram a fazer mais, mas fizeram pouco.

Uma lei de 2015 instou as maiores empresas listadas do país a indicar 30% das mulheres para seus conselhos de supervisão, deixando intocados os poderosos conselhos de administração de tomada de decisões.

