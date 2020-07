Inter “A ansiedade está difícil de segurar”, afirma Boschilia sobre espera por volta das competições

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Meia do Inter fala sobre sequência de treinos físicos Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Já na 10ª semana de treinos físicos, a ansiedade dos jogadores pela volta do futebol cresce a cada nova projeção de data. O sentimento foi mais uma vez externado na figura do meia do Inter Gabriel Boschilia. À espera da oficialização do retorno das competições, o jogador destaca outra necessidade: a realização de coletivos.

“Viemos fazendo muito a parte física. A gente sente falta dos treinos táticos, do coletivo, que é próximo do jogo. Espero que se confirme a data para que possamos voltar a jogar”, declarou o jogador fazendo menção às possíveis data de retorno do Campeonato Gaúcho. A sinalização oficial até aqui é do Campeonato Brasileiro, que volta em 9 de agosto, conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “A ansiedade está difícil de segurar. Alguns falam uma data, outros falam outra. Daqui a pouco muda. Mas é seguir trabalhando e aguardar a data, com cuidados”, afirmou o meia.

Ainda, durante a entrevista aos canais oficiais do clube, Boschilia também destacou a importância de se poder avançar para os treinos coletivos. Momentaneamente, em virtude da classificação de Porto Alegre em bandeira vermelha, apenas é liberado pelas autoridades as atividades físicas individuais: “Treino físico sempre é difícil. Mas estamos bem, só falta mesmo fazermos o treino tático, com contato, claro, com cuidado, e retomar o campeonato”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

