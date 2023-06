Política A aproximação de Cristiano Zanin com alas mais conservadoras do Congresso foi minimizada por parte do PT

12 de junho de 2023

Para petistas, o importante é ter a certeza de que o próximo ministro será garantista.

Indicado pelo presidente Lula (PT) para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), o advogado Cristiano Zanin tem conversado com senadores de oposição, incluindo evangélicos e bolsonaristas, em busca de apoio para a votação da sua confirmação no Senado.

Zanin almoçou na última semana com o presidente da bancada evangélica do Senado, Carlos Viana (Podemos-MG), e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso. No encontro, tratou de temas considerados caros ao segmento religioso.

Ele também conversou com o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), e o senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário da Pesca do governo Jair Bolsonaro (PL).

Essa aproximação com alas mais conservadoras do Congresso foi minimizada por parte do PT. Embora o partido tenha uma pauta progressista, os petistas dizem que, em relação à cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF), o importante é ter a certeza de que o próximo ministro será alguém garantista e contrário à Operação Lava Jato para manter uma maioria com esse viés na Corte.

O mesmo entendimento deve valer para a próxima vaga. Lula sinalizou a evangélicos que deve escolher alguém com perfil parecido ao de Zanin.

No Congresso, parlamentares veem espaço para emplacar um nome mais alinhado ao Legislativo na próxima vaga do Supremo. Eles consideram que Lula já “gastou” a sua indicação pessoal com Zanin, e agora terá que contemplá-los. Senadores já atuam por nomes como o de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A sabatina de Zanin pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado será no dia 21 de junho. Após a aprovação na comissão, o nome do advogado pode ser votado pelo plenário da Casa no mesmo dia ou pouco depois.

O governo quer submeter Zanin a uma sabatina informal com senadores da base aliada. O mesmo deverá ser feito com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, indicado para uma diretoria do BC (Banco Central).

No caso do advogado de Lula, a ideia é não só prepará-lo para perguntas mais duras que podem ser feitas na CCJ, mas também diminuir dúvidas de parlamentares aliados para encurtar a duração da sabatina –em 2015, a do ministro Edson Fachin durou 12 horas.

Zanin também já combinou de se encontrar nesta semana com o líder do PDT, Cid Gomes (CE), e com a bancada do PSD, a maior da Casa. A reunião com o PSD foi um pedido de Zanin ao líder do grupo, senador Otto Alencar (BA).

“Tive uma conversa com ele sábado por telefone. Conversei com ele como conversei com outros. É uma indicação do presidente, como foi do Bolsonaro. Normal, ninguém indica um inimigo. Bolsonaro indicou o [ministro] Kassio [Nunes Marques], mesma coisa”, afirma Otto.

Senadores da base aliada de Lula calculam que Zanin deverá ter cerca de 55 votos, 14 a mais que o necessário. Na votação para presidente do Senado -que tem sido usada de parâmetro sobre o tamanho da base–, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) recebeu 49 votos.

Tanto o presidente do Senado como o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), têm afirmado ao Palácio do Planalto que Zanin deve ser aprovado com facilidade. O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, tende a liberar os senadores para que votem da forma como quiserem.

Uma das expectativas, no entanto, é pelo reencontro na sabatina entre Zanin e Sergio Moro (União Brasil-PR), um dos 27 titulares da CCJ. Na defesa de Lula durante a Operação Lava Jato, Zanin já tomou como “elogio” uma crítica feita em tom de ironia pelo então juiz da Lava Jato.

