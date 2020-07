Brasil A ativista Greta Thunberg informou que vai doar mais de 600 mil reais ao projeto de combate ao coronavírus na Amazônia

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

A ativista sueca Greta Thunberg anunciou nesta segunda-feira (20) que vai doar ao menos 100 mil euros – o equivalente a mais de 610 mil reais – a um projeto para combater o novo coronavírus na Amazônia. Esse valor faz parte dos mais de 6 milhões de reais que a jovem recebeu pelo Prêmio Gulbenkian para a Humanidade.

O projeto integra a campanha SOS Amazonia, do movimento Fridays for Future, lançado no mês de junho. De acordo com a agência de notícias Reuters, a ideia é coletar insumos médicos e serviços de medicina à população que vive na Floresta Amazônica.

Entidades de apoio à população amazônica estimam que mais de 10 mil indígenas contraíram a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, até o início deste julho. Além disso, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), comunidades indígenas na bacia amazônica são cinco vezes mais atingidas pela doença do que o resto do Brasil.

No mês de maio, Greta mobilizou uma campanha mundial para apoiar Manaus, capital do Amazonas, no combate ao coronavírus. Naquele mês, a cidade vivia um colapso no sistema de saúde por causa da doença.

Prêmio milionário

Greta ganhou o prêmio no valor de 1 milhão de euros após ser selecionada entre 136 candidatos em 46 países no concurso promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal.

Outros 100 mil euros serão destinados à fundação Stop Ecocide, que pretende pressionar o Tribunal Penal Internacional em Haia (Holanda) a condenar pessoas responsáveis pela destruição em larga escala do meio ambiente.

“Todo o prêmio em dinheiro será doado pela minha fundação a diferentes organizações e projetos que trabalham para ajudar pessoas na linha de frente afetadas pelas crises climática e ecológica, principalmente no Sul Global”, afirmou Greta, em vídeo.

“E também para ajudar organizações e projetos que lutam por um mundo sustentável e para defender a natureza e o mundo natural”, acrescentou.

Quem é Greta

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, nascida em Estocolmo, no dia 3 de janeiro de 2003, é uma ativista ambiental sueca. Ela é conhecida por ter protestado fora do prédio do parlamento sueco, e por ser a líder do movimento Greve das escolas pelo clima. Em dezembro de 2019, foi considerada personalidade do ano pela revista norte-americana Time.

Em agosto de 2018, Greta Thunberg ausentava-se das aulas para protestar, próxima ao parlamento sueco, exigindo por mais ações para mitigar as mudanças climáticas por parte dos políticos de seu país. Eventualmente, estudantes de outras comunidades se organizaram para protestos semelhantes ao de Greta Thunberg.

Greta foi diagnosticada com síndrome de Asperger, TDAH, transtorno obsessivo-compulsivo e mutismo seletivo. Embora reconheça algumas dificuldades por causa de seu diagnóstico, Thunberg diz que dependendo das circunstâncias, “ser diferente é um superpoder”.

Thunberg é vegetariana e ativista pelo direito dos animais.

