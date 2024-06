Mundo A atriz e cantora italiana Carla Bruni é citada em investigação contra seu marido, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy

Bruni é citada em caso de manipulação de testemunhas na França.

Ex-primeira-dama da França, a artista italiana Carla Bruni foi citada para uma possível imputação no âmbito de uma investigação sobre o suposto financiamento ilegal da campanha de seu marido, Nicolas Sarkozy, em 2007 com dinheiro da Líbia.

Segundo fonte próxima ao caso, a modelo e cantora de 56 anos é suspeita de encobrimento de manipulação de testemunhas e de estar envolvida em uma tentativa de subornar pessoal judicial libanês, entre outras infrações.

Bruni pode ser acusada ou considerada como testemunha assistida, o que no sistema jurídico francês implica que a pessoa foi citada, mas não há suspeitas suficientes para justificar sua imputação.

Não foi especificada a data da citação. Bruni já foi interrogada em duas ocasiões pelos investigadores, primeiro como testemunha em junho de 2023 e como suspeita em maio.

Sarkozy, presidente da França entre 2007 e 2012, foi acusado por possível manipulação de testemunhas em outubro de 2023, como parte da letania de causas legais que acumula.

A investigação busca esclarecer por que uma testemunha-chave do caso, o empresário franco-libanês Ziad Takieddine, afirmou ter entregado maletas com milhões de euros provenientes do ditador líbio Muamar Gadafi ao chefe da equipe de Sarkozy e depois se retratou.

Os investigadores suspeitam que pessoas do entorno de Sarkozy podem ter operado para que Takieddine mudasse sua versão.

Mensagens

Bruni foi interrogada como testemunha em junho de 2023, mas agora é considerada suspeita por suas conversas com Mimi Marchand, considerada a rainha dos paparazzi na França e próxima ao atual presidente, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte.

Segundo uma fonte próxima ao caso, o juiz encarregado da instrução busca determinar se Bruni tentou encobrir algo ao apagar todas as suas mensagens trocadas com Marchand no dia em que a rainha da imprensa cor-de-rosa foi indiciada por este caso, em junho de 2021.

Sarkozy será julgado no início de 2025 por ter supostamente recebido fundos da Líbia em sua campanha, sob as acusações de “encobrimento de desvio de fundos” e “financiamento ilegal de uma campanha eleitoral”, acusações que o ex-mandatário de direita nega.

