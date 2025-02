Política A atuação de Bolsonaro e do presidente do seu partido em busca de votos para aprovar a anistia

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

As conversas entre Valdemar e Bolsonaro com os presidentes dos partidos têm ocorrido de forma separada, uma vez que ambos estão proibidos de se comunicarem diretamente. (Foto: Divulgação/PL)

Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram em campo com o objetivo de garantir votos suficientes para aprovar o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos extremistas do 8 de Janeiro. A proposta tem gerado grande mobilização dentro da base bolsonarista, com um esforço concentrado para que ela seja votada o quanto antes, mesmo em meio a uma divisão de opiniões dentro do Congresso.

O líder do PL na Câmara, Hugo Motta, tem procurado os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e os próprios presidentes de outros partidos na tentativa de acelerar o andamento da proposta. Motta acredita que, com a estratégia certa e o apoio necessário, há chances de aprovar a anistia antes do Carnaval. Ele está alinhado com a ideia de garantir uma base de apoio sólida antes que a proposta seja levada ao plenário.

De acordo com integrantes da cúpula do PL, tanto Bolsonaro quanto Costa Neto têm procurado os presidentes das legendas para tentar garantir que a proposta seja pautada o quanto antes na Câmara dos Deputados. No entanto, as lideranças do PL se comprometeram com o presidente da Casa, Hugo Motta, a pleitear que o assunto só seja discutido em plenário após terem os votos necessários para garantir a aprovação da anistia. A estratégia busca evitar um desgaste político caso a proposta não consiga os votos esperados.

É importante destacar que as conversas entre Valdemar e Bolsonaro com os presidentes dos partidos têm ocorrido de forma separada, uma vez que ambos estão proibidos de se comunicarem diretamente, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa restrição tem tornado o processo de articulação mais complexo, mas não impediu a tentativa de alavancar o apoio necessário para a anistia.

Paralelamente, deputados do PL na Câmara têm mantido conversas com lideranças de outros partidos, buscando garantir o apoio essencial. O Republicanos e o PSD são dois dos principais partidos visados pelos bolsonaristas, já que o União Brasil, que é a sigla do relator da proposta, também tem um papel fundamental na negociação.

Entre os deputados mais empenhados em angariar apoio para a anistia está o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. De acordo com informações de fontes próximas ao parlamentar, ele tem feito projeções otimistas sobre a possibilidade de a proposta ser pautada nas próximas semanas. Cavalcante acredita que existe uma chance significativa de a anistia ser votada antes do Carnaval, o que geraria um grande impacto no cenário político brasileiro, especialmente entre os apoiadores de Bolsonaro. As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

